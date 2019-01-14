【英超】哈利卡尼完場前再傷足踝　孫興慜將戰亞洲盃　熱刺添隱憂

英超今輪矚目賽事由熱刺主場硬撼曼聯，結果蘇斯克查帶領的曼聯繼續強勢，作客一球擊敗熱刺，上任後6仗全勝。 主隊熱刺全場久攻不下，被表現神勇的迪基亞力挽狂瀾，未能攻破紅魔大門。此外，熱刺箭頭哈利卡尼在比賽末段被對手攔截時，不慎觸傷足踝，加上孫興慜將離隊戰亞洲盃，更添主帥普捷天奴的排陣難度。

熱刺主場鬥曼聯，兩位下季接掌曼聯的潛力人選，普捷天奴與蘇斯克查正面對決，結果曼聯一球力克熱刺。主隊全場製造21次攻門，其中11次中目標，一眾熱刺前線主力卡尼﹑孫興慜及迪利阿里的攻門，均悉數被紅魔門將迪基亞化險為夷。

迪基亞今仗屢救險球，力保不失，成曼聯贏波英雄。（路透社）

拉舒福特一箭定江山，為曼聯一球擊敗熱刺。 （路透社）

熱刺除了主場告負外，主力哈利卡尼更在臨完場前，被曼聯的菲爾鍾斯不慎踢中足踝，賽後該名熱刺隊長一拐一拐離開球場，傷勢令人擔心。

熱刺主帥普捷天奴對卡尼的傷勢感擔憂，更指菲爾鍾斯的攔截是明顯犯規，但球證甸恩未有表示，「哈利卡尼觸傷足踝，我們希望他的傷勢並不嚴重，他在其後將接受進一步檢查。菲爾鍾斯的攔截並非故意傷害卡尼，但明顯是犯規，但球證卻未有吹罰。」

熱刺主場不敵曼聯外，隊長哈利卡尼在臨完場前受傷，賠了夫人又折兵。（路透社）

普捷天奴面對兩位主力缺陣，亦大感煩惱。（路透社）

哈利卡尼在近幾年亦曾因足踝受傷而缺陣，現時未清楚卡尼的傷勢，惟一旦觸傷舊患，勢影響未來數仗上陣機會，大大減低熱刺的戰力。另外，穆沙施素高在今仗同樣勇戰受傷，未戰畢上半場便退下火線。

穆沙施素高今仗在上半場受傷，被迫退下火線。（路透社）

另一位前線主力孫興慜即將與韓國國家隊會合，在阿聯酋為國家隊於亞洲盃爭取好成績，亦意味熱刺的兩大主力或一同缺陣。

普捷天奴對此感到擔心，希望不會對球隊有太大影響，「如今卡尼的傷勢未明，加上孫興慜即將返回韓國隊助拳，離隊一段時間，希望不會影響球隊的進攻火力。我們在過往亦曾面對類似問題，在球隊中找到替補的球員，我會盡力為此尋求辦法。」