【英超】熱刺王牌卡尼休戰至3月　普捷天奴：讓小將好好表現自己

哈利卡尼（Harry Kane）養傷至3月，孫興慜參加亞洲盃，熱刺前線可用之人買少見少。 不過，王牌射手的受傷，未有人令到熱刺主帥普捷天奴變心，在1月轉會窗補充戰力，反指「這是個讓年輕球員表現的好機會」。 熱刺迷見到球會及領隊如此「鐵可心腸」，只能大嘆一句「What a club」！

熱刺對曼聯一戰，卡尼足踝韌帶受傷，經檢查後證實需養傷至3月，除了對車路士及阿仙奴的英超賽事外，這名兩季英超神射手還會錯過聯賽盃4強次回合對車路士、足總盃及歐聯16強對德甲勁旅多蒙特的兩回合賽事，就算趕及3月5日作客多蒙特的次回合比賽，其狀態亦成疑。

哈利卡尼為熱刺王牌射手，休戰6周對球隊影響甚大。（路透社）

孫興慜參加亞洲盃，令熱刺前線人選變得更少。（視覺中國）

孫興慜在對曼聯一役後，已飛往阿聯酋，跟隨韓國參加亞洲盃。雖然熱刺前線仍有洛蘭迪、盧卡斯莫拉，但洛蘭迪加盟至今，鮮有上陣機會，2017年加盟後上陣44場得9球進賬，而後者踢法並非中鋒，實難頂替卡尼位置。其餘選擇包括今季受傷患困擾的荷蘭射手雲遜贊臣、20歲英格蘭小將史達寧（Kazaiah Sterling）、21歲的夏里遜（Shayon Harrison）。

普捷天奴指不會因為卡尼受傷就改變轉會方針。（路透社）

「我們可以擊敗任何球隊」

雖然卡尼休戰近6周，但普帥堅持「不會改變球會1月的轉會方針」，皆因「想得到熱刺想要的球員不容易」。普帥又指：「這是個讓青訓出身的小將，好好表現自己的大好良機。」

他表示卡尼受傷，並不等於球隊可以有藉口抵賴：「我們當然知道卡尼在陣，可以助球隊贏波，但我們是個團體，不能用他缺陣作藉口。我們之後要對富咸，聯賽盃4強又要對車路士，我們的信念如一：『可以擊敗任何球隊。』」

卡尼將錯過連場大戰。（路透社）

熱刺球迷於網上自嘲。（網上圖片）

球迷大嘆無奈

熱刺去年夏天在轉會市場上「零動作」，雖然冬季屢傳添兵，但至今仍是「只聞樓梯響」。熱刺球迷面對球隊的消極態度，已經到達受不了的程度，更於網上自嘲。有傳熱刺不再增兵，或與新球場有關。英國《獨立報》曾指，熬刺債務因球場遲遲未完工，已由本來的3.66億鎊，上升至近6億鎊。

「卡尼受傷 施素高受傷 雲耶馬受傷 孫興慜要踢國家隊比賽 捷比亞是我們的正選右閘 艾達韋列特未續約 艾歷臣未續約 仍未有新球場 迪比利要去中國踢波 我們仍是不會簽任何人 What a club」

英超直播賽程第23輪（按圖放大）