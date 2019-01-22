【意甲】C朗拿度生涯第25次12碼宴客　無礙祖雲達斯3球輕取基爾禾

遙遙領先的意甲榜首祖雲達斯，在今輪聯賽主場迎戰榜尾球隊基爾禾，當然未受太大壓力，結果以3球輕取對手，與次席的拿玻里拉開9分的差距。C朗拿度在今仗亦有機會建功，但他主射12碼宴客，仍無礙球隊取勝。

意甲榜首的祖雲達斯於沙特阿拉伯戰畢意大利超級盃後，今輪聯賽重返主場出戰，迎戰榜尾的基爾禾。一眾主力如C朗拿度﹑戴巴拿及杜格拉斯哥斯達等悉數上陣，「斑馬兵團」控制戰局，輕鬆淨勝基爾禾3球，繼續在聯賽榜中領放。

杜格拉斯哥斯達單人匹馬推進過半場，結果推入大位抽射入網開紀錄。（路透社）

主隊在上半場13分鐘打開缺口，杜格拉斯哥斯達在中場線附近長驅直進，從右路推進大位，在禁區外左腳施射，死角入網，攻入他在今季的首個意甲入球。祖雲達斯在臨完上半場再添紀錄，戴巴拿在禁區外引球推進，被數名基爾禾球員包圍下，仍「通坑渠」傳球予安利簡恩射入，領先兩球進入更衣室。

安利簡恩「掃把腳」熨射入網，為祖雲達斯臨完上半場前拉開比數。（路透社）

祖雲達斯在易邊後仍有不少機會拉開比數，52分鐘基爾禾球員在禁區內犯手球，球證直指12碼點。12碼由C朗拿度操刀，他射向敵軍門將的左邊，被對方橫身撲出底線。「斑馬兵團」終在84分鐘，由中堅魯加尼（Daniele Rugani）接應死球，毫無壓力下跳頂入網，錦上添花，以3球淨勝對手。

祖雲達斯在聯賽主場6連勝，以56分繼續領放，遙遙領先次席的拿玻里9分；基爾禾則僅得8分，敬陪末席。

C朗拿度在下半場初段主射12碼，但未能為祖雲達斯增添紀錄。（路透社）

祖雲達斯中堅魯加尼頂入今季首個聯賽入球，為球隊錦上添花。（路透社）

C朗拿度在今季為祖雲達斯射入4球12碼，在今仗首度射失，職業生涯中累積第25球12碼宴客。無獨有偶，美斯同樣累積射失25球。不過，C朗拿度多年來處理139球12碼，入球率達82%；美斯則主射108次，12碼入球率為76%，稍稍低於C朗。