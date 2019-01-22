【亞洲盃】賴恩兩救12碼助澳洲淘汰烏茲別克　8強撼東道主阿聯酋

亞洲盃昨晚（21日）上演的三場16強賽事，除了日本能夠在法定時間內，1球氣走沙特阿拉伯外，其餘兩仗亦要踢足120分鐘分勝負，結果衛冕的澳洲及東道主阿聯酋驚險晉級，將在8強互撼，上演去屆的4強「翻版戰」。

衛冕的澳洲與烏茲別克在16強碰頭，兩軍曾3度交手，而澳洲全勝3仗，但最近一次交手在2011年的亞洲盃，當時澳洲大數烏茲別克6隻「光蛋」。事隔8年後戰情卻大相逕庭，雙方在法定時間及加時亦無法攻破對方大門，互無紀錄，結果以12碼決出晉級誰屬。

澳洲驚險贏波後，一眾球員相擁慶祝。（視覺中國）

馬菲賴恩兩救12碼

澳洲與烏茲別克在互射12碼中，雙方在次輪同被救出，效力英超球隊白禮頓的澳洲門將馬菲賴恩（Mathew Ryan），在第4輪再顯功架，撲出烏茲別克球員的施射，結果最後一輪由馬菲歷基（Mathew Leckie）一射中鵠，助澳洲在12碼以4：2擊敗烏茲別克，躋身半準決賽。澳洲自2007年出戰亞洲盃後，連續4屆至少打入8強階段。

馬菲賴恩在互射12碼時，兩度撲出烏茲別克的射門，成為晉級功臣。（Getty Images）

歷基射入最後一輪12碼，為球隊奠勝。（視覺中國）

另一場16強賽事，東道主阿聯酋鬥吉爾吉斯爭另一8強席位，兩軍今仗拉成均勢，合演精彩一仗。阿聯酋在上半場14分鐘先拔頭籌，阿聯酋球員Khamis Esmaeel近門頭槌得手。吉爾吉斯未有自亂陣腳，中場Mirlan Murzaev扭過阿聯酋門將射空門，兩位阿聯酋後防護空門不果，在上半場26分鐘扳平。

吉爾吉斯韌力十足，兩度落後仍然追和，可惜未能在加時收復失地，無緣晉級。（視覺中國）

吉爾吉斯在換邊後，不少攻勢威脅主隊的後防，其中包括傳中中楣及近門頭槌越楣而去。阿聯酋兩度大難不死後，在64分鐘把握一次機會，前鋒Ali Mabkhout接應隊友的「過頭波」，突破越位後射遠柱入網，再度領先。不過，吉爾吉斯在下半場補時1分鐘，後備入替的Tursunali Rustamov近門頂入角球，將比賽帶入加時。

吉爾吉斯在加時13分鐘，在禁區內侵犯阿聯酋球員，卡利奧（Ahmed Khalil）主射12碼，皮球被門將撲到仍然入網。吉爾吉斯其後無法收復失地，結果阿聯酋驚險以3：2擊敗吉爾吉斯晉級，連續兩屆殺入半準決賽階段。

阿聯酋踢足120分鐘，才在主場淘汰吉爾吉斯晉級。（視覺中國）

阿聯酋前鋒卡里奧在加時處理12碼入網，鎖定勝局。（視覺中國）

澳洲與阿聯酋驚濤駭浪下晉級，兩軍將在周五（25日）舉行的8強戰互碰，上演去屆亞洲盃4強的翻版，當時澳洲以東道主身份，兩球淘汰阿聯酋。是次改由阿聯酋主場出戰，未知能夠報回4年前的一敗之仇。