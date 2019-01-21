【亞洲盃】中國事隔3屆淘汰賽首報捷　納比指勝仗意義重大

今屆亞洲盃戰至淘汰賽階段，國足昨晚（20日）在下半場4分鐘連入兩球，反勝泰國2：1晉級，繼2004年後首度於亞洲盃淘汰賽中獲勝。 中國主帥納比曾表示今屆亞洲盃的目標打入八強，如今達成目標，該名意大利名帥指中國隊以行動證明是亞洲八強之一。

中國隊在亞洲盃16強迎戰泰國隊，雖然泰國受不少傷兵困擾，但在今仗依然給予國足不少壓力。泰國在上半場主導戰局，憑素柏猜近射得手開紀錄。

落後一球的中國隊，在半場休息後判若兩隊，多番向泰國後防施壓後，終在67分鐘由肖智扳平，4分鐘後郜林射入12碼反超前，驚濤駭浪下反勝泰國，15年來首度於亞洲盃的淘汰賽贏波。

後備入替的肖智隨即建功，協助球隊扳成平手。（視覺中國）

郜林12碼中鵠，助球隊在下半場反超前對手。（視覺中國）

國足主帥納比賽後指雖然球隊落後一球進入更衣室，但並未有太過擔心，亦表揚球隊於下半場的發揮，表現積極最終得到回報，「儘管我們在上半場的發揮不似如期，但我對球隊充滿信心。球隊在下半場作出調整後，加上球員們的努力，隨即收到成效。畢竟泰國是一支十分頑強的球隊，縱然球隊表現並不是完美，但我對球隊晉級仍大感滿意。」

納比指泰國一支十分頑強的球隊，並大讚球隊在下半場表現優異。（視覺中國）

中國隊在2004年舉辦亞洲盃，以東道主身份過關斬將殺入決賽，但最後屈居亞軍。該屆賽事後，中國連續3屆未能在淘汰賽階段取勝而回。

相隔15年後，國足終在今屆賽事破咒，反勝泰國晉級，亦達成納比在賽前定下的目標。該名意大利名帥指今場勝利意義重大，奠定中國在亞洲足球的地位，「我們球隊在事隔15年後再度在亞洲盃淘汰賽中奏凱，對我們而言意義十分重大，亦證明我們是亞洲8支最強球隊之一。」

中國今仗反勝泰國晉級，達成納比在賽前定下的八強目標。（視覺中國）

中國在8強將硬撼淘汰阿曼的伊朗，爭奪4強席位。納比在上任國家隊主帥後，出戰10場賽事中有兩場敗仗，除上仗不敵韓國外，另外一隊正是8強對手伊朗。中國隊在戰畢今仗後，將在周四（24日）與伊朗上演半準決賽。