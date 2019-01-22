【亞洲盃】陳一冰鬧國足退步　再反思「我們玻璃心愈來愈厲害」

中國足球隊在亞洲盃驚險以2︰1反勝泰國，晉級8強鬥伊朗。即使贏波，並不令所有支持者順服，前奧運金牌得主陳一冰便在微博發炮，直斥國足在大量資源下一直退步。

陳一冰奧運贏得2面團體賽金牌及1面吊環金牌，因此外號「吊環王」。在亞洲盃16強中國對泰國之時，他在中國隊落後時更新微博「如果連泰國都能輸，我覺得其實納比的年薪我也可以拿的，反正我執教的話最多再多輸幾個球而已，結果都一樣嘛。睡了，不看了，晚安」。

陳一冰自言已5000多天沒有關注中國足球隊，不過仍忍不住開炮。（資料圖片）

陳一冰爭議微博（按圖放大）

然而未完場一切皆有可能，吊環王並未有「瞓咗冇睇」，中國足球隊下半場連入兩球，以2︰1反勝泰國，8強與西亞勁旅伊朗對賽。他完場後認低威，自認「我這個偽球迷」。又表示以前中國應可幾球之差輕取泰國，「想不到在朋友圈間，看來今場是戰勝了強大的對手，不肯定是中國退步了還是對手進步了」。

泰國先開紀錄，曾令中國足球隊陷入危機。不過中國最終以2︰1反勝晉級。（資料圖片）

被網民圍攻後，陳一冰自己回答了以上疑問，肯定中國一直退步「別人都進步了，而我們卻一直在退步，我們的玻璃心愈來愈厲害了，這樣保護真的很好嗎？」34歲的他續指︰「我確實認為我們投入這麼多人力、財力，就應該有進步，難道這樣的期待不對嗎？」事實上，近5年中國兩度友賽泰國，分別以3︰0及2︰0取勝，今場或可反映實力更接近。若由1974年計，兩軍對賽中國18勝3和5負。