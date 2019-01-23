【英超轉會】希古恩外借車路士被指已抵倫敦體測　莫拉達日內離隊

祖雲達斯射手希古恩外借車路士的消息已傳出多日，外媒盛傳藍軍周四召開記者會落實這位阿根廷球員加盟的消息。 可是消息一直未經落實，意大利傳媒中人在Twitter放出一張宣稱「獨家照片」，指出希古恩乘坐意大利時間周四早上7時的客機前往倫敦進行體測。

車路士今季在由拿坡里加盟的新帥沙利執教下，原先有個不俗的開始。可是近期球會狀態滑落，一度性感又有效率的「沙利足球」備受質疑。

過度依賴王牌球星夏薩特，前線鋒將不論是莫拉達還是後備的基奧特均未能交足貨之下，藍軍急欲引入一名可靠鋒將改善埋門把握，提升戰績。昔日在拿坡里重生的希古恩是他們的首選。

有傳希古恩將於下星期正式加盟車路士，與領隊沙利再續前緣。（Getty Images）

現年31歲的希古恩2016年以9000萬歐元身價加盟祖雲達斯，今季在C朗拿度加盟「老婦人」之下，被外借到AC米蘭。

希古恩轉會祖記前，曾跟沙利在拿坡里合作一季，如今即將故劍重逢。英國時間周四晚車路士將在聯賽盃四強次回合主場迎戰熱刺，賽前記者會上表示，要在1月引入一名前鋒並不容易，讚揚球會做得好。然而問及希古恩會否立即在該仗為車路士披甲，他認為那是不可能：「我未跟隊醫傾談，不過我認為不可能。沒可能及時簽約。」

有傳希古恩將再度與沙利（Maurizio Sarri）聯手。（Getty Images）

沙利讚揚希古恩是一位很強壯的前鋒，認為對方是他執教生涯中遇過其中一位最佳射手。他表示，「希古恩距離簽約加盟車路士只有數個小時，我希望他一開始便能為我們取得入球。我知道他目前正處於艱難時刻。」

至於一直未能適應英超節奏的西班牙射手莫拉達，則被指會以「先借後買」的方式，日內加盟馬體會。