【英超轉會】莫拉達難離車路士　馬體會無意買人　韋斯咸得米？

英國傳媒近日傳出，車路士的西班牙前鋒艾華路莫拉達，即將離開車路士，成為馬德里體育會一員。不過，傳聞很快就有新進展，但對莫拉達來說是個壞消息：馬體會從未想過買人。 莫拉達「落車」有難，或要寄望球會真的肯接受另一潛力買家韋斯咸的報價。

近日英國傳媒指，現時「藍戰士」正追求祖雲達斯的希古恩，莫拉達於史丹福橋的日子已進入倒數階段，多支西甲球隊都對他有意思，如馬體會、西維爾以及巴塞隆拿等，馬體會更被傳「已經跑出」。不過，周三（16日）卻傳出了壞消息，指馬體會其實只是想借用他，就算成事，夏季永久轉會亦不會發生。

馬體會只想短期借用莫拉達，令到轉會一事告吹。（路透社）

莫拉達被球迷視為「水貨」。（Getty Images）

韋斯咸或成救星

未能轉投馬體會，但莫拉達仍有可能在冬季轉會窗，離開車路士。據了解，韋斯咸的阿拿奧杜域，極有機會轉戰中超，將會收到3600萬鎊，領隊柏歷堅尼希望可以將這筆資金，換取莫拉達填補戰力。

基奧特今夏完約，令車路士急求替補。（Getty Images）

希古恩成為車路士「獵物」。（Getty Images）

不過，基奧特今夏合約就會結束，車路士要放人都要等找到替補為止，所以莫拉達離隊仍視乎車路士在冬季轉會的成果。

車路士在今次冬季轉會窗已將法比加斯放走，以1000萬歐元賣到摩納哥。法比加斯隨佐真奴今季加盟後，陣中地位不保，多為後備上陣，今季離開前為車路士上陣17戰，錄得1個入球、兩次助攻。