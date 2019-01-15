【意超盃】希古恩有離心仍隨隊赴沙特　操練飛鏟踢跌主帥加度素

今季由祖雲達斯外借至AC米蘭的希古恩，而兩支「擁有」該名阿根廷前鋒的球會，將於周三（1月16日）上演的意大利超級盃中，有機會代表「紅黑兵團」倒戈祖雲達斯。希古恩在練習時，「鏟跌」主帥加度素，會否與他的轉會事宜有關係？

外界一直盛傳希古恩（Gonzalo Higuain）希望轉投車路士，與前拿玻里主帥沙利再度聯手。AC米蘭主帥加度素在早前亦清楚了解希古恩有意離隊，同時表明他們二人的關係良好，雖然他並不希望該名阿根廷箭頭離隊，但希古恩去意已決。不過，祖雲達斯與車路士一直未能達成共識，使希古恩的轉會陷入膠著。

希古恩雖仍未成功轉會，但他亦有隨隊赴沙特阿拉伯。（Getty Images）

AC米蘭的操練開放予公眾入場，沙特球迷與巴卡約高合照留念。（Getty Images）

現時效力AC米蘭的希古恩，亦有隨隊遠赴沙特阿拉伯，出戰意大利超級盃，與原屬球會祖雲達斯交手。兩軍在早前亦到達沙特的吉達（Jeddah），準備於周三上演的超級盃賽事。AC米蘭方面在賽前亦有輕鬆操練，調整比賽狀態，同時開放予一眾沙特球迷入場觀賞。此外，「主角」希古恩亦投入地與眾隊友玩遊戲。

希古恩訓練中相當投入，力證與隊友間並沒有心病。（Getty Images）

加度素亦落場與一眾球員齊玩「馬騮搶波」，全隊上下樂也融融。（Getty Images）

在退役前司職防守中場的加度素，攔截一直以凶狠見稱，成為教練後竟有機會重施故技。主帥加度素亦有落場與一眾球員玩「馬騮搶波」，打成一片。影片中看見希古恩向加度素使出「飛鏟」，加度素被踢走腳下球外，並應聲倒地，一眾球員隨即起哄。

成為「馬騮」的加度素當然不甘示弱，奮力衝前攔截，但首次未能成功攔截，他更作勢打該名球員。加度素繼續在圈中搶波，為了搶走皮球，他更向球員使出「飛鏟」，一眾球員為之若狂，可見AC米蘭全隊上下的關係之好。

希古恩與加度素二人同場較勁，希古恩更向主帥使出飛鏟，球員們即時起哄。（Getty Images）

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