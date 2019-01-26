【港島行山路線】連走紫羅蘭山孖崗山　賞吊鐘花睇盡赤柱半島靚景

就快過年，再次帶大家上山觀賞吊鐘花。不久前，曾帶大家去過十二芴及大枕蓋觀賞吊鐘花，可謂各有千秋。詳細可翻看前兩、三篇的帖子。今次將帶大家去另一觀賞吊鐘花熱點 — 紫羅蘭山。

先再次介紹一下吊鐘花，吊鐘花是年花的一種，英語名稱更是Chinese New Year Flower。吊鐘花原來有一段故。首先要追溯至清代，廣州居民常以吊鐘花作為年花，取其「金鐘一響，黃金萬兩」的吉兆。事實上，吊鐘花真的很美，但為何那麼美香港未曾見過有得售賣呢？原來早於百年前，吊鐘樹被砍伐的情況非常嚴重，港英政府遂於1913年立例禁止管有及販賣吊鐘。此法例其後在1937年納入《林務規例》，以制止非法採摘野生吊鐘。1960年代，市民反倒覺得吊鐘諧音「吊終」不吉利，逐漸以桃花取代作為年花，取其「花開富貴」的吉兆。自此，野生吊鐘才得以在郊野保存。

01體育行山專頁：靚景推介 裝備介紹 人物訪談

紫羅蘭山（Violet Hill）原名高峒山，位於淺水灣和赤柱交界，高433米。他的西面鄰近山峰比它還高3米，高436米，但卻沒有名字。紫羅蘭山的吊鐘花，集中在黃泥涌水塘附近，上山不久已可見到。前往黃泥涌水塘，可於北角站B3出口轉乘前往「赤柱監獄」的63號巴士，於「黃泥涌水塘公園」下車，其他巴士選擇有6、41A、76、66。下車位置是油站，可以先補給物資。穿過油站旁的樓梯，右轉入大潭水塘道向上行。然後來到對面馬路，右手面落橋的左邊有一條小徑，可直接通往紫羅蘭山徑，就是起點。沿山徑走不久，左轉上紫羅蘭山，跟着樓梯往上走，便會到達紫羅蘭山山頂，途中只有一條主徑，可明確分辨得出來。上樓梯不久，會見到一個小亭，繼續往上走，會見到一棵像樹藤一般的樹幹。持續向上行不到十分鐘，便會看到吊鐘花的蹤影，遠處眺望可察看到山林之間有一點點紅，近觀細看原來都是吊鐘花來的。吊鐘花樹都很近山徑，生長得很茂盛。

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+ 6 + 5 + 4

當天天氣很好，在陽光輝映下特別顯得艷麗。不斷拍照，不斷緩緩的向上行，吊鐘花的蹤影到處可見，使得整條上山路段也輕鬆起來。不經不覺便來到了一條標高柱，但這不是紫羅蘭山山頂，只是它西面鄰近的山峰，地圖上沒有名字，但其實這山峰的風景比紫羅蘭山更加美麗得多，沒樹木的遮擋，一面看山，一面看海，份外開揚。接下來要先下山，然後再攀上紫羅蘭山山頂。沒想到兩峰之間要落得那麼深，穿越那麼多級樓梯才來到一個分叉口。左邊可通往陽明山莊，右邊是前往淺水灣坳，紫羅蘭山山頂就在右邊。往右行不久，便可到達山頂。紫羅蘭山山頂樹木茂密，只能在罅隙中偷看到大潭水塘的景色。接着下來是全下山路段前往淺水灣坳，樓梯都頗漫長，沿途左邊可看到大潭水塘，幸好間中都有一兩棵吊鐘花作點綴休息。其實除了吊鐘花外，滿山都是大頭茶，很多已經散落滿地如雪耳一般。

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+ 10 + 9 + 8

來到了淺水灣坳的紫崗橋，轉左可往大潭篤水塘，轉右可經孖崗山往赤柱。全程都是樓梯，沒有一點平緩山徑，向上超過千二級樓梯，落山大約千四級樓梯，必定比針山還要多。孖崗山有兩個峰，兩個峰之間不算太遠，幾百級樓梯倒是有的。不過，孖崗山的標高柱不在主徑，乃在路標W002的草叢之中，樹木荊棘比較茂密，難以進入。繼續前往赤柱方向下山，下山全程可眺望赤柱半島全景，優美奪目。臨近山腳路標W001有一個觀景台，詳細標示著左面可看到龜山、鶴咀山；中間是赤柱半島；右邊是南丫島，甚至可看到海洋公園。千四級樓梯很快便走完了，落山路段風景好，真的比上山容易多了。來到了山腳，可見到衛奕信徑的紀念碑，就當是W000吧（因為港島徑的開始是有H000的）。在山腳要落赤柱，沒有平坦山徑，可選擇爆林、經車路或乘車也可。不然，乘車返回市區離開倒不錯。

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總括而言，紫羅蘭山應該是最近可觀賞到吊鐘花的一條路線，風景也很好，路線短。但亦因為路線短、山又高，導致路段甚斜，樓梯也甚多。至於孖崗山，風景一流，大頭茶如披紗般覆蓋全山，但百分百是樓梯，的確很惡走。要成功攀上這兩座山，必先練好腳力不可。

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