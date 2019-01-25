【國足．球評】青黃不接短期內難見希望　引入歸化兵填補斷層

國足昨晚在亞洲盃8強以0：3不敵伊朗出局，3個失球皆來自後衛失誤，其實也反映兩隊的實力分野，伊朗在控球及射門方面都佔優。伊朗是亞洲最頂級的強隊，相比之下，國足只屬亞洲二線，落敗並非意外。 最令中國球迷絕望的是，並非一時的出局，而是見不到未來的希望。鄭智、蒿俊閔、郜林、馮瀟霆已到暮年，但他們仍是國足最可靠的球員，未見有二十出頭的新秀冒起接班。就算國足短期內邀得侯永永及恩拿利斯等歸化兵加入，相信只是勉強填補到鄭智等人的位置，以避免國足實力突然大幅下滑。

國足在亞洲盃8強對伊朗的正選11人中，有4人超過30歲，皆是隊中最可信賴的核心，包括38歲的隊長鄭智。儘管一把年紀，但鄭智的體能不比一班後輩差，不但覆蓋中場，而且用波冷靜，防守老到，閱讀球賽能力比其他隊友高一層次。

連續兩場淘汰賽「滿場飛」後，鄭智說：「我覺得沒有什麼累不累，能夠為國出戰一次是我自己的榮譽，而且我覺得在我這種年紀能夠有機會參加這種比賽非常難得，我也很不捨。有可能這是我最後一場國家隊比賽。」

38歲的鄭智仍是國足最具級數的球員，這是鄭智的厲害，還是國足的悲哀？（視覺中國）

中國對伊朗正選陣容年紀偏大（按圖放大）

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蒿俊閔（右）是鄭智之外最具級數的國足中場，他有外流經驗，技術不俗。（視覺中國）

蒿俊閔是另一名今屆表現可圈可點的國足中場，他曾效力史浩克04，球感好，傳球及技術俱佳，但他亦快將32歲。前場的郜林效力廣州恒大多年，踢法全面，有組織串連能力，但他下月就33歲。後防的馮瀟霆雖然今場犯錯，但他已是國足最好的中堅，不過他又33歲了。此外，吳曦及張呈棟，還有今場停賽的張琳芃都29歲，即將踏入30大關。

不經不覺，前鋒郜林已到暮年。（視覺中國）

劉奕鳴、劉洋及石柯算是正值盛年，但未有擔起球隊的實力，最對辦的中生代球員已經是27歲的「武球王」武磊。國足青黃不接的問題，還有教練納比無兵可用的尷尬，可從今場對伊朗的3次換人中見到。29歲的吳曦被換走，入場的是33歲的趙旭日；33歲的馮瀟霆離場，入場的又是33歲的肖智；27歲的武磊在下半場被調走，入替的是30歲的于大寶。調走老將，也只能換入更老的老將。

武磊在分組賽表現對辦，但淘汰賽受傷患影響，發揮平平。（視覺中國）

雖然鄭智未有馬上宣布退出國家隊或者退役，但正如他自己所講，今場很可能是他最後一場國際賽。鄭智離開後，誰主國足中場，相信是蒿俊閔，但蒿俊閔也非年輕人，很快又要找接班人。國足球員斷層，除門將顏駿凌及前鋒武磊之外，一班25歲左右的球員未能接班，陣容老化相當嚴重。一旦鄭智等老將全部退下來，國足實力有可能大幅下滑。

最近有報道指，國足會破天荒地歸化球員，欲招覽有中國血統的侯永永及恩拿利斯入籍，為國足補血。或者有人憧憬這些歸化兵可以加強國足實力，但現實擺在眼前，歸化兵不是來錦上添花，而是填補中國足球的斷層，接班鄭智、蒿俊閔及郜林等人。

侯永永（左）臉帶東方人味道，曾代表挪威青年國家隊。（Getty Images）