【手球精英賽】心誠大勝晉級　德信盼首闖4強創校史

2018/19年度全港學界精英手球比賽周日（27日）天瑞體育館上演首輪賽事，去屆亞軍基督教香港信義會心誠中學與沙西區的「四連霸主」德信中學均告過關。 心誠以24：15輕取英皇書院，德信雖然開局一度落後景嶺書院，但入局後勢如破竹，頻頻快攻得分，終以18：8大勝。賽後德信隊長吳蔚霖表示學校從未試過打入精英賽4強，今年渴望寫下德信手球新一頁！ 攝影：徐焌然

德信中學開局暴露慢熱的缺點，頻頻失誤令對手景嶺先「開齋」。其後德信大打防守反擊，防守時的夾擊令景嶺進攻啞火；絕佳的防守換來快攻機會，結果德信以一次次快速反擊擊潰對手，下半場更打出9：2的單節比分，最終大勝而回。

手球精英賽：今場快攻成為德信的一大殺著。（徐焌然攝）

手球精英賽：德信隊長吳蔚霖年紀輕輕，已經入選香港亞運隊的習訓名單。（徐焌然攝）

隊長吳蔚霖已經參加過4年精英賽，今年中六即將畢業的他不想在中學生涯留下遺憾，「以前學校（在精英賽）最好的成績都只是8強，今年最大目標是衝擊頭四，為一班師兄而戰」。

連績4年以沙西區冠軍的身份參加精英賽，吳蔚霖認為精英賽與地區賽大大不同：「無論是體格還是心理質素，精英賽球隊都非常出色。德信球員身形較單簿，希望我們能以團體戰術、士氣戰勝對手，我相信只要心態夠好，我們可以贏過任何球隊。」

這名現時已經被提升至亞運習訓隊訓練的港青代表，與拔萃男書院的連潤滔一樣，皆是今年精英賽的焦點人物。

手球精英賽：隊長吳蔚霖今年中六，最後一年的學界生涯並不想留下任何遺憾。（徐焌然攝）

手球精英賽：德信防守出色，今場將對手得分限制至8分。（徐焌然攝）

至於德信8強對手心誠，今日同樣大勝晉級，首圈以24：15擊敗英皇書院。心誠隊長趙穗源續認為今年球隊陣容年輕化，許多去年亞軍陣容中的成員皆已畢業，希望精英賽以「見步行步」的心態繼續作戰。8強心誠對德信的對壘，相信將成一場競爭激烈的硬仗。

手球精英賽：心誠球員（綠衫）體型偏高，或許會成為八強對德信的優勢。（徐焌然攝）

手球精英賽首圈精華（按圖放大）