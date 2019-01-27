【初級組足總盃】愉園開季連贏18場　陳志實：若升超擲中上游班費

愉園周日（27日）於初級組足總盃決賽，以兩球輕取晉峰，開季至今18場全勝，班主陳志實表示如果球隊升港超聯，將會以中上游班費組軍。

今季職業化式擴軍的愉園，以重返頂級聯賽為目標，於港甲至今13場聯賽中取得全勝，於初級組足總盃晉級過程亦近乎「無敵」，於第二圈賽事打起後，接連擊敗東區、標準流浪及中西區，錄得開季17連勝，氣勢一時無兩。至於晉峰決賽之路亦不易行，先後以互射12碼淘汰港會、沙田與永義地產三支港甲前五勁旅，實力不可輕視。



曾效力港超球會的李志豪（中）透露來季隨球隊升班機會「一半一半」，會視乎球會開出的合約而決定。（袁志浩攝）

鄭禮騫是愉園陣中另一位曾踢頂級聯賽的球員，惟他亦表示為未來生活着想，同樣未有考慮再戰港超。（袁志浩攝）

+ 8 + 7 + 6

李志豪馬希卡歷各入一球 愉園輕取晉峰奪今季首冠

這場決賽縱使未有如季初「南愉大戰」般受注目，但仍獲逾百名球迷入場觀看。雙方上半場較少埋門，愉園主要以兩外援安度美斯及馬希卡歷為傳送目標，停球後再組織攻勢，惟上半場效果一般，只曾於28分鐘有馬希卡歷把握對方失誤後抽射，以及5分鐘後鄭禮騫傳球省中人後中柱。而晉峰雖處於下風，但多用兩翼突破，偶然創造威脅，兩軍以半場踢成0：0。

愉園輕鬆捧盃。（袁志浩攝）

下半場愉園換走射手安度美斯，換邊後僅4分鐘即有收穫，後衛李志豪接應角球，門前混戰中快一步射入，助愉園領先1：0。愉園稍後再有機會拋開比分，晉峰門將出迎接高空球時一度甩手，但摩域治未能及時加一腳補中。戰至71分鐘愉園外援馬希卡歷禁區頂遠射得手，皮球直飛網窩，最終愉園以2：0擊敗晉峰奪標，同時將連勝紀錄改寫至18場。

愉園開季至今未嘗一敗。（袁志浩攝）

愉園班主陳志實指球隊正為升班準備，據悉教練團仍正就物息外援而煩惱，暫未有任何方向。（袁志浩攝）

維持愉園「實而不華」風格 班主陳志實：來季應使則使

賽後愉園全隊穿起預製的冠軍紀念Tee慶祝，愉園體育會足球部主席陳志實表示，對球隊贏得甲組首冠感到開心，並希望球隊下半季繼續踢得順利，目標並非要締造全勝紀錄，最重要是取得升班資格，更透露球隊己為升班做準備，「始終甲組與港超是兩個世界，早前我們曾約戰凱景，未來亦會組織更多和港超球隊的友賽，讓球員了解港超的踢法及水平。教練團亦正評估球隊陣容，因現時一半球員只屬兼職，而李志豪等亦未必隨隊升超，位置上要作替補。」

談及升班後會否因應需要而提升班費，陳志實指愉園多年風格一向「實而不華」，強調會「應使則使」，「我們又不是富力，預計會是一支中上游球隊的班費，投放更多資源，給予青年球員機會。」至於愉園總教練岑國培則指，球隊在力量上仍與港超球隊有差距，但不擔心升班後難以於港超立足，「丙組講求體力及衝撞，乙組則令球員體驗賽前部署、小組組織等，球員若現在通過甲組真正的考驗，不擔心在港超會未能立足，當然仍需進步，希望再過兩、三年後再衝冠。」