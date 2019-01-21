【港超聯】飛馬借用富力前鋒袁振昇　夢想簽日本中堅「高達」

今屆港超爭標形勢陷入大亂鬥，前列球隊都積極增兵，加強爭冠籌碼，位列聯賽第6的香港飛馬今日（21日）宣布，從富力R&F借入華人前鋒袁振昇，這位25歲球員加盟後將會穿起32號球衣。 至於排行尾二的夢想FC，在護級對手凱景爆冷擊敗南區後翌日，即時宣布簽入26歲日本中堅川瀨浩太。

現年25歲的袁振昇過往曾效力晨曦及和富大埔，2016/17球季曾於28場比賽攻入40球，協助晨曦奪得港甲聯賽冠軍，去季加盟和富大埔成為職業球員，亦取得不錯成績。

袁振昇今季轉投富力R&F後，只曾於聯賽3度後備上陣，菁英盃兩次擔正則攻入1球，今月初亦入選今屆省港盃大軍名單，於次回合射入一球助港隊衛冕。不過富力早前宣布羅致科特迪瓦籍前鋒沙治迪布尼，大大減低袁振昇的出場機會，最終將後者外借香港飛馬。

富力早前羅致科特迪瓦前鋒沙治迪布尼，去仗榜首大戰袁振昇亦只列後備，失去上陣機會下終被外借至香港飛馬。（袁志浩攝）

袁振昇對於下半季以借將身份加盟香港飛馬表示高興：「感謝兩邊球會促成今次交易，我希望在這半季爭取更多上場機會，提升比賽狀態，從而在進攻上注入新衝擊，為球隊贏波和奪取錦標！」

他亦提到有留意香港飛馬的進攻球員，大讚查維斯入球能力極強，希望可以儘快適應大家走位，融入球隊的踢法。

袁振昇於省港盃次回合射入12碼，助港隊連續兩屆高舉獎盃，賽後更獲主教練郭嘉諾大讚是港足前鋒的接班人。（袁志浩攝）

飛馬去仗聯賽僅以1：1戰和「尾二」的夢想FC，主教練陳浩然表示球隊需要加強入球能力，希望袁振昇的加盟可以加強前場的板凳深度：「他將為球隊帶來更多戰術變化，希望可改善球隊近來進攻力減弱的問題，繼續向聯賽錦標進發。」

夢想FC在護級對手凱景爆冷擊敗南區後翌日，即時宣布簽入26歲日本中堅川瀨浩太。

夢想簽入「高達」

港超護級之爭亦陷混亂，榜尾三支球隊當中，理文與夢想同得6分，而榜尾的凱景昨日擊敗南區後暫得4分，面對護級對手從後趕上，夢想立刻作反應，今日宣布簽入日本中堅川瀨浩太。26歲的川瀨浩太身高達1米90，出生於日本北海道札幌市的他曾於多個國家落班，包括澳洲、菲律賓及馬來西亞，來港前效力馬來西亞超聯的UiTM FC。

在2017球季的亞洲足協盃，川瀨以亞援身份助菲律賓勁旅塞列斯，先後擊敗馬來西亞球隊柔佛DT以及新加坡球隊內政聯，奪得東南亞區冠軍。另外，川瀨暱稱為「高達」，夢想會方亦以高達為主題製作影片公布其加盟，極具心思。