【港超聯】南區爆冷負凱景　安基斯：我們能擊敗任何球隊

今季港超聯之精彩，不僅在於前六名球隊相爭的緊湊，昨日夢想FC 1︰1逼和香港飛馬、到今日（21日）凱景主場對冠忠南區一戰，更令聯賽榜兩端形勢都起了莫大變化。

受惠於昨仗東方龍獅作客逼和富力R&F，賽前以9戰18分排在第3位的冠忠南區，倘擊敗凱景即可以21分力壓得20分的富力升上榜首；乘上輪主場2︰0擊敗傑志之勇，南區面對賽前未開勝門的凱景，亦獲看好能取得連勝。但凱景將半季借得的域陀和金玟基都置於正選，上半場表現不落下風，反而南區未能再造出對傑志時一針見血的攻勢，兩軍半場戰成0︰0。

羅拔（紅衫）射入奠定勝局一球而助凱景全取三分。（高詩琦攝）

港超聯︰凱景1︰0冠忠南區（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

羅拔後備上陣建功 孫銘謙兩度門前失機

下半場開賽不久，南區即有一次黃金機會，迪亞高左路傳中，但夏志明面對空門欲挑入卻未能成功，被保羅救出。急欲打開紀錄的南區雖然控制大局，但凱景偶爾反擊卻造成莫大威脅，59分鐘，安基斯接應回傳禁區內起腳被接實，到66分鐘，凱景主帥馮凱文調入另一借將羅拔加強施壓，這名前巴西小國腳在75分鐘與安基斯一記互傳配合，在左路持球直闖禁區射遠柱入網，打開紀錄。南區在餘下時間持續施壓卻未有太多機會，反而凱景在安基斯、羅拔及孫銘謙三人配合下，令「孫銘」再有兩次黃金機會可擴大紀錄，但都被南區門將謝德謙化解。凱景終保住1︰0勝局至完場，鎖定球隊在港超聯的第一場勝仗。

夏志明（右）進攻時遇上凱景阻截。（高詩琦攝）

鄭兆聰：進攻深度不足

南區錯過重上榜首的大好機會，主帥鄭兆聰坦承球隊進攻出現問題，但認為表現並非太差：「若是因輕敵而敗，當然要檢討，但現在並非這問題。的確有部分球員未能踢出應有水準，但這些情況就是偶然會發生。」他又認為球隊表現不佳與爭上榜首的壓力無關，「進攻深度做得不夠，有時候是進攻方式的選擇出了問題。」他透露，中鋒高美斯已全面恢復操練，有望在下仗菁英盃對理文重返球員名單。

港超聯凱景爆冷以1︰0挫南區。（高詩琦攝）

凱景今仗調入羅拔後，此子即令球隊的進攻更為立體及銳利，更在自己的凱景處子戰為這支榜尾球隊帶來今季第一勝，即時追至只落後夢想2分，為護級注入強心針。交出助攻的安基斯坦言，羅拔的來投令前線分工更明確：「羅拔來了以後，我見到的他是一名場內場外都十分專業的球員，最開心的是現在大家一起分擔了進攻的責任，我可以更專注在自己的角色上。」他認為這場勝仗影響極大：「有時陣中的年輕球員就是欠缺了信心，他們不相信能做得到，我們作為有經驗的球員，需要令他們更有信心。我們既能擊敗南區，就可以擊敗任何球隊。」