【女足】秦正行加盟史雲斯首入球　大炒對手殺入聯賽盃決賽

留洋效力威爾斯球隊史雲斯女足的港將秦正行，攻入加盟以來首個入球！秦正行於威爾斯女足聯賽盃四強中後備入替，交出一個入球及助攻，助球隊7球大破對手，躋身決賽。

史雲斯女足在威爾斯聯賽盃準決賽，迎戰聯賽「尾二」的Rhyl Ladies FC。秦正行（阿青）在今仗54分鐘後備入替，司職右翼的她上陣僅8分鐘，便交出助攻予隊友射成5：0。在64分鐘，秦正行今次換個角色，接應隊友在左路落底傳中，伏兵遠柱，右腳「掃把腳」球不著地撞射入網，為球隊射成6：0外，亦是阿青外流後的首個入球。

史雲斯女足7球大勝對手後，晉級聯賽盃決賽，將與宿敵卡迪夫大都會（Cardiff Metropolitan Ladies）爭奪錦標。

史雲斯女足一眾球員包括秦正行（下排右一）在內，大破對手7球後，合影「威水相」留念。（Twitter截圖）

秦正行於去年初曾外流澳洲次級聯賽，其後在去年10月正式加盟史雲斯女足，足球生涯首戰歐洲聯賽。阿青於球隊中上陣機會不多，今仗在聯賽盃四強有機會，她亦把握機會表現自己，更射入首個入球。

秦正行後備入替，遠柱接應隊友傳中，球不著地攻入她在史雲斯的首個入球。（Twitter截圖）

秦正行入球後如釋重負，因為她終於在外地聯賽取得入球，彌補上次未能於澳洲入球的少許的遺憾。阿青回想入球經過時，她直指入球組織完美，「在外國賽事射入首個入球，去年在外流澳洲時未有入球，亦有少許失望，如今攻入首球後，心情亦稍為放鬆。今個入球有別於自己其他入球，我通常切入單刀入球，甚少遠柱接應。今個入球必定歸功於隊友的妙傳，她的傳中恰到好處，我才可以『掃把腳窩利』得手，整個過程確實是『教科書式組織』。」

秦正行加盟以來，上陣機會雖然不多，但她未有放棄，如今終於攻入留洋後首個入球。（資料圖片）

秦正行加盟球隊4個多月，上陣機會不多，在今仗亦有數次與隊友產生誤會。阿青雖然今仗取得入球，但直認尚有不少進步空間，亦坦言練習與落場作賽的強度大相逕庭，「畢竟落場真正比賽與練習的節奏與強度亦相當不同，與隊友的默契也有不足，所以今仗數度與隊友有誤會。始終，每場賽事的對手踢法不同，但在練習時大概亦會知道隊友的踢法，還需要更多落場實戰機會，加速適應的步伐。我在賽後希望重溫比賽的片段，因為我知道自己仍有很多地方可以改善。」

秦正行直指練習與比賽的強度大相逕庭，所以在今仗與隊友數次產生誤會。（資料圖片）

縱然秦正行通常在後備席觀看球賽，未能經常披甲，但她未有因此而放棄，並把握每個機會，「時常被列後備，對一個球員而言並不容易，亦很容易感氣餒。不過，當然不能輕易放棄，當機會來臨時，便要好好把握，所以我感到十分高興，可以在今仗建功。」