【亞洲盃四強】日本3：0勝伊朗強勢入決賽　大迫勇也梅開二度

亞洲盃四強日本大戰伊朗，兩支奪標熱門碰頭，原本預期是非常緊湊的賽事。上半場的確如此，但因為伊朗球員的天真和日本球員的認真，成為勝負分野。 日本大勝3：0入決賽，戰至準決賽終於展現應有實力，距離「王座奪還」只剩最後一步。

日本繼續沿用控球在腳踢法，控球比率全面佔優，甫開賽原口元氣已有埋門機會，他的射門被伊朗守將擋出。2分鐘後，踢法簡單直接的伊朗在左路一次攻勢，射門僅僅被門將權田修一擋出。

戰至17分鐘，日本有一次角球機會，隊長吉田麻也的頭槌未能命中目標。兩分鐘後，堂安律殺入前場右路，他的射門也未能命中目標。

日本隊在上半場3次上佳埋門機會，竟沒有一次命中目標。相反伊朗三射兩中，如非門將權田修一演出水準，有「伊朗美斯」之稱的阿斯蒙（Sardar Azmoun）早已取得入球。

日本隊長吉田麻也的頭槌未能命中目標。（美聯社）

堂安律埋門射斜，半場雙方踢成0：0。（美聯社）

南野拓實改變戰局

下半場伊朗踢得更主動，搶回不少攻勢，可是被南野拓實一人全面改寫戰局。

53分鐘他在前場左路被伊朗球員碰跌，一眾伊朗守將立即向球證投訴南野拓實「插水」要求給予對方黃牌，他們完全沒有理會慢溜向底線方向的皮球並未出界，南野拓實立即起身追波底線前傳中，一班伊朗球員發現時經已太遲，伏兵門前的拍檔大迫勇也輕鬆頂入個人在今屆賽事首個入球，為日本先開紀錄。

南野拓實（左）成為今仗日本贏波的無名英雄，他兩度造就拍檔大迫勇也（右），為球隊鎖定勝果。

63分鐘南野拓實在禁區左路盤球，他傳球時飛身攔截的伊朗守將，落地時剛巧手部擋住皮球，球證直指十二碼點。經過VAR協助，球證維持判決，劊子手大迫勇也主射中鵠，日本領先至2：0，個人梅開二度。

大迫勇也的十二碼入球，為日本領先至2：0。（Getty Images）

落後兩球下，伊朗已軍心渙散，日本隊繼續組織攻勢，伊朗只有零星反擊，威脅欠奉。戰至補時階段，原口元氣闖入禁區勁射破網，日本3：0獲勝。

以「王座奪還」的口號的日本，今屆賽事一路表現較為慢熱，而且後防不算穩健。不過藍武士戰至準決賽階段終於展露強隊本色，即使對手是三屆冠軍的伊朗，全場主攻並組織流暢攻勢，上半場頂住伊朗兩次攻門後，下半場已是他們天下。

這支四屆冠軍強勢殺入決賽，對手無論是卡塔爾還是主辦國阿聯酋，均會被視作奪標熱門。他們能否五度奪標，成為亞洲盃前無古人的王者，令人拭目以待。

任務完成！大迫勇也梅開二度，協助日本大勝伊朗。（美聯社）