【西甲】莫拉達外借馬體會一季半　「重投母會是生涯重要一步」

希古恩幾經波折下，終於外借至車路士，而陣中的西班牙前鋒莫拉達，亦正式宣布外借到母會馬德里體育會18個月。在青年軍年代效力曾馬體會的莫拉達，將穿起22號球衣，有望首度為馬體會一隊上陣；他表示重返馬體會是生涯中重要的一步。

莫拉達（Álvaro Morata）在2017年夏天以6600萬歐元的轉會費，加盟車路士，但他效力以來表現一直平平。多次傳出主帥沙利希望引入其他鋒將，取替該名26歲的西班牙前鋒。當沙利終在冬季轉會窗引入愛將希古恩後，繼拿玻里後再度合作，莫拉達離開車路士只是時間問題。

沙利舊將希古恩幾經波折後加盟車路士，莫拉達亦被球會外借至馬體會。（路透社）

莫拉達效力車路士期間，表現平平，多次錯失黃金機會。（資料圖片）

外界一直盛傳莫拉達將重回西甲，並指目的地是青年軍效力的馬體會。馬德里體育會在當地時間昨日（28日）於官方網站公布，與車路士達成協議，莫拉達將外借至馬體會一季半，直至下季季尾，再一次披起馬體會戰衣。

莫拉達曾效力馬體會青年軍4個球季，如今莫拉達將穿起22號球衣，事隔多年後首度為一隊披甲，將夥拍迪亞高哥斯達及基沙文合作攻堅。

莫拉達重投馬體會，相隔多年後有望首度為一隊出戰。（馬體會官方圖片）

莫拉達被外借至馬體會一季半，將穿起22號球衣。（馬體會官方圖片）

莫拉達抵達馬德里後，隨即完成首課操練。莫拉達重投母會，亦感到相當雀躍，希望儘快投上球衣，為馬體會出戰，「我在年青時效力馬體會時，看到不少球會的傳奇球員，使我十分希望為球會披甲上陣，如今有機會為一隊上陣，對我而言意義重大。我對球會的背景十分熟悉，隊中亦有不少我認識的球員，我亦希望為球隊取得成功。我認為加盟馬體會是我生涯中的重要一步，我已準備好為球隊上陣。」

暫列西甲次位的馬德里體育會，落後榜首的巴塞隆拿5分。莫拉達將有望在下輪聯賽，作客畢迪斯一仗中上陣。

莫拉達改投馬體會後，隨即進行首課操練。（馬體會官方圖片）

莫拉達指加盟母會是生涯中重要一步，並希望助球隊取得成功。（馬體會官方圖片）

英超冬季主要轉會一覽。