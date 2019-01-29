【轉會】卡拉斯高欲離中超返歐洲　「家人未能適應中國生活」

比利時國腳卡拉斯高，去季季中由馬德里體育會，轉投中超大連一方。一年過後，卡拉斯高經理人透露，這名比利時國腳因家人適應中國生涯出問題，有意離開中超、重返歐洲。

有傳阿仙奴、AC米蘭、國際米蘭都對卡拉斯高興趣，其經理人Christophe Henrotay希望大連可以與有興趣的球員，展開轉會談判。「有很多歐洲球會都希望得到卡拉斯高，因為他的家人適應中國的生活出問題。」

卡拉斯高轉投大連僅一年時間。（視覺中國）

卡拉斯高經理人希望大連一方放人。（視覺中國）

Henrotay又說：「他很緊張自己的家庭，那也很正常。他很喜歡大連，對這間歷史悠久的球會充滿敬意，所以，他才會向球會誠實，表示自己因為家庭問題未能100%專注比賽。」

冬季轉會市場即將關閉，卡拉斯高或要等到夏天才可離隊。（視覺中國）

或投國米成比列錫替身

米蘭雙雄早已傳出想收購25歲的比利時國腳，但最近有比利時傳媒爆料，指阿仙奴才是「真命天子」，在1月初轉會市場重開時，傳聞滿天飛，但1月快完仍是「只聞樓梯響」。

有指阿仙奴實際想得到國米的比列錫，國米堅決不許先借後買，但亦已做好準備失去陣中大將，將會以卡拉斯高作為替補人選。不過，轉會市場即將關閉，卡拉斯高或要等到夏天才能返歐洲。