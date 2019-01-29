【轉會】傳拜仁賤賣辛度華拿到中超　兩效德甲班霸僅上陣38次

德國傳媒周二（29日）爆料，拜仁慕尼黑前鋒辛度華拿，即將以500萬鎊歐元轉投中超球隊天津泰達。 31歲的華拿近日離奇缺席操練，更令傳聞更甚囂塵上。

華拿周一未有出席球隊操練，《圖片報》指這名前德國國腳，一直不滿上陣時間不足，去意已決。不過，兩間球會在轉會費上仍有分歧。

辛度華拿在拜仁上陣時間甚少。（Getty Images）

德媒指華拿去意已決。（視覺中國）

拜仁求轉會費「打和」

德媒又指，華拿下一站極有可能是中超球會天津泰達。這支中超球會將會出一份兩年的高薪合約，但轉會費只會出500萬歐元。據了解，拜仁希望轉會費可以高一點，期望至少賺回1300萬歐元求「打和」。

華拿若走，教頭尼高高華將要面對前鋒人選不夠的問題；現時羅拔利雲度夫斯基為必然正選，但可以替補他的就只有華拿一人。若華拿一走，利雲度夫斯基一傷即無中鋒可用。

拜仁與天津在轉會費問題上仍有分歧。（視覺中國）

華拿2007至08年升上拜仁一隊，但該季只上陣8次，其後轉投多間球會，到2018年拜仁以1300萬歐元，將他由賀芬咸帶回「娘家」。不過回巢至今華拿只得30次上陣機會，錄得10個入球，其中一球為今季在盃賽取得。