【英超】車路士主帥沙利表態　明言不會強留夏薩特

夏薩特在車路士已經7季，兩奪聯賽冠軍，又曾捧起歐霸，但似乎從未視史丹福橋為自己的最後歸宿，更多次向皇家馬德里「拋媚眼」。 留住夏薩特一直都是車路士管理層的首要任務，但沙利最近卻表示不會強留，為夏薩特前程留下懸念。

沙利早前作客阿仙奴輸波後，公開批評球員的心態太差，更指「他們應該抱正確的態度，不然他們不應在這個級別踢波。」夏薩特在早前聯賽盃4強次回合，以12碼淘汰熱刺入決賽後，亦予銀以還擊，指自己不在乎領隊說什麼，自己只專心踢波。

沙利早前狠批球員，被球評視為向球員「開戰」。（Getty Images）

夏薩特最近與沙利關係近期陷入僵化。（Getty Images）

夏薩特由世界盃開始，已不時表示自己對效力皇家馬德里甚有興趣，令人覺得他在車路士的日子已進入倒數。雖然夏薩特講話不會在冬季離隊，令到藍戰士無替補可用，但最近與沙利的關係似乎僵化，令到續約事宜陷入僵局。若夏薩特在2020年以自由身轉會，這將會是車路士的最大惡夢。

沙利指夏薩特年紀不輕，要趁有時間闖一闖。（Getty Images）

「我的工作是令他進步」

鬥般尼茅夫前，沙利被問到夏薩特的去留問題，這名敢言的意大利籍領隊不諱言：「夏薩特已28歲了，如果他想走，我認為他非走不可。」雖然這樣說，但沙利仍希望可以留住這名比利時國腳：「當時我希望結果是相反，我希望他可以留在這裏。他有潛力成為歐洲最佳球員。」

沙利認為夏薩特可成為歐洲最佳球員。（Getty Images）

夏薩特一直心儀皇馬，今夏開始不停向對方示好。（Getty Images）

夏薩特現時在聯賽錄得10個入球及10次助攻，在希古恩過檔前，多以「假9」上陣。希古恩的加盟，將可解放比利時「球王」。沙利最後說：「我的工作就是要令他(夏薩特)進步，放他在能完全發揮才華的位置。」

有傳皇馬現時更想得到巴黎聖日耳門「孖寶」尼馬或基利安麥巴比，夏薩特為收購二人失敗的「保險」。