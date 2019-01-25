【英聯賽盃】夏薩特領車路士淘汰熱刺　2．24溫布萊決戰曼城爭冠

英格蘭聯賽盃周四（1月24日）進行第二場4強次回合賽事，車路士有簡迪與夏薩特先後建功，洛蘭迪雖為熱刺追成總比數2：2平手，但熱刺互射12碼階段有兩人宴客，未能打入決賽，在「主場」溫布萊與曼城爭標。

熱刺首回合憑哈利卡尼12碼入波，主場小勝一球，取得優勢，但兩周後再戰車路士，缺少了哈利卡尼、孫興慜與迪利阿里，攻力大減。車路士鋒線則由基奧特掛帥，從祖雲達斯外借加盟的希古恩只在後備席觀戰，未有落場。

簡迪遠射為車路士開紀錄，收復首回合失地。（路透社）

艾歷迪亞盧卡斯莫拉12碼宴客

尼高路簡迪27分鐘遠射得手，夏薩特11分鐘後撞射破網，車路士領先兩球，兩回合總計反先2：1。攻勢遠不及對手的熱刺，下半場初段靠洛蘭迪接應丹尼路斯傳中球破網，總比數扳成平手。

雙方法定時間仍維持2：2平手，補時結束後，比賽直接進入互射12碼階段。兩軍頭兩輪皆順利破網，但第三輪為熱刺操刀的艾歷迪亞炒高，之後盧卡斯莫拉主射亦被門將阿列沙巴拿加撲走，結果4輪全中的車路士取得最後勝利，躋身決賽，當地時間2月24日將在溫布萊球場與曼城合演終極一戰。

賽前被領隊沙利要求「用腳說話」的夏薩特，為車路士射成2：0。（路透社）

洛蘭迪無負「盃賽專家」威名，下半場為熱刺取得重要入球，惜球隊最終互射12碼落敗。（路透社）

晉級功臣夏薩特：不在乎沙利批評

上周末英超聯賽不敵阿仙奴賽後，車路士領隊沙利曾批評麾下球員「很難受到推動」；日前接受《法國足球》專訪，他曾點名指球隊王牌夏薩特未能扮演領袖角色，更稱希望他「用腳（指比賽表現）去說話」。

今仗射入一球的夏薩特，賽後被追問對沙利言論的回應，他只道：「我不在乎。我只專心踢波，領隊說什麼也沒有關係。」

夏薩特用入球證明自己。（Getty Images）

2014/15球季曾協助球隊贏得聯賽盃冠軍的他，認為車路士絕對有力與曼城一戰：「曼城在英超與利物浦並列最佳；他們贏了很多冠軍，但己隊也有一隊很好的陣容，這是一場五五波。」

基奧特今場正選上陣，可惜法定時間無法為車路士入波。（路透社）

車路士互射12碼淘汰熱刺，打入英格蘭聯賽盃決賽，下月將與曼城爭冠。（路透社）