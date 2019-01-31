【英超】車路士慘吞般尼茅夫4蛋　沙利完場後與球員溝通大半小時

車路士周三英超意外負般尼茅夫0：4，領隊沙利再次表明不滿球員的比賽心態，據報完場後與一班球員在更衣室逗留了大半小時，希望找出大敗原因。

兩周前英超不敵阿仙奴後，車路士先在聯賽盃淘汰熱刺，剛過去周末足總盃則輕取錫周三，似有反底跡象；不過，今場聯賽作客般尼茅夫，車路士上半場佔盡優勢下未能入波，下半場更連失4球，最終慘吞4蛋而回，錄得自1996年來聯賽最大敗仗。

據BBC報道，完場後領隊沙利與一班球員留在更衣室長達50分鐘，包括蘇拿在內的助教團期間只能在更衣室外等候。

祖舒亞京治梅開二度，助般尼茅夫大勝車路士。（路透社）

逗留更衣室50分鐘與球員找敗因

姍姍來遲的沙利在賽後記者會上多次強調，無法理解球隊上、下半場表現差天共地，「上半場我們踢得很好，（下半場）失了一球，然後就沒有再繼續比賽了……己隊踢起來不是一支團隊，而是11個球員。」

沙利續道：「完場後，我嘗試理解（發生什麼事）；我與球員談過，但他們也無法解釋原因。我明天會再嘗試，因為我需要知道原因。」

沙利再次表明對球員比賽心態不滿。（路透社）

不過，他肯定今場敗因並非球員質素問題，「也許我們並非聯賽榜首，但絕不應該輸般尼茅夫0：4……也許我無法推動這班球員。」沙利在較早前的BBC訪問裏已表明：「我們需要改變心態。」

希古恩演出個人英超處子戰，惜球隊大敗收場。（Getty Images）

「向支持者道歉」

球隊落後兩球時，沙利選擇換走外借加盟後首次在英超賽場上陣的希古恩，現場就有球迷唱「你不知道自己在做什麼（You don’t know what you’re doing）」；對於批評，沙利指：「我們只能向支持者道歉。可以輸波，但不是這種輸法。我們需要了解問題所在，然後解決它。」