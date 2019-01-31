【賀歲盃】費蘭尼近8成機會訪港　港聯補選袁振昇代盧卡斯

「通海金融賀歲盃2019」即於2月5日（大年初一）展開，香港賀歲盃選手隊（港賀隊）今日（31日）於英籍教練奇雲邦特督師下，於掃桿埔運動場進行首課操練。賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承透露山東魯能或簽入比利時中場費蘭尼，這位曼聯球星有望訪港，而港聯亦補選方栢倫及袁振昇，取代受傷的史必及盧卡斯。

近日有媒體傳出曼聯中場費蘭尼日內將轉投去屆中超季軍山東魯能，並有望隨軍來港踢賀歲盃，賀歲盃策劃及統籌總監羅傑承今日向傳媒透露，昨日魯能曾向主辦方詢問可否於大軍名單中加添一員，「魯能今早指會盡快提供證件，以辦理工作證等手續，那位球員便是費蘭尼。」羅傑承稱魯能目前正於廣州集訓，如無意外球隊落實簽入費蘭尼的話，此子將會即時到廣州匯合大軍，「魯能很想他來港，所以機會很高，除非球員不想來，現在他約有77.77%機會訪港，相信明日內會有確實答案，若費蘭尼到廣州集訓，便一定會跟他們乘巴士來港。」他又補充，雖然魯能官方仍未宣布轉會消息，但相信亦已進入最後階段，亦希望有關方面可加快處理工作證。

羅傑承稱門票已預售近14,000張，他相信若費蘭尼確定來港，以這位比利時國腳的號召力，希望可再吸引多約6,000名觀眾購票入場。 （資料圖片）

港聯補選兩本土兵 奇雲邦特未有否認應徵港足主帥

港聯人腳方面亦出現變動，由於冠忠南區後衛史必受傷，以及傑志前鋒盧卡斯剛完成手部手術，均未能出席今屆賽事，港聯決定補選理文左閘方栢倫與飛馬前鋒袁振昇。首日開操大部份球員都有現身，惟理文及富力R&F球員因備戰菁英盃賽事而缺席，主教練奇雲邦特昨日抵港後，今日即帶領球隊操練，這位英籍教頭先閉門跟球員講解戰術部署，再展開分隊賽，即場指導球員企位等問題。

每名賀歲盃入場觀眾屆時會獲派一份場刊，內有4隊大軍名單及球員號碼，方便球迷作對照。（袁志浩攝）

賀歲盃港聯開操（按圖放大）

+ 10 + 9 + 8

談到短時間內需協助一群新球員磨合，並與強隊交鋒，奇雲邦特指是個好的挑戰，「我不會向球員給予複雜的指示，大家仍在互相認識，甚至未完全了解我，但這是個好機會去測試我的執教能力，或讓球員表現出自己踢得比對方好，所以我很期待。」有部份球迷期待陳肇麒首仗可與鳥栖砂岩射手費蘭度托利斯正面交鋒，奇雲邦特指會先與對方討論，惟對港聯陣容仍毫無頭緒。而被問及有否應徵港足主帥一事，他未有否認，「我現在不會討論這件事，現在只談賀歲盃，這才是我專注的事。」

港聯教練奇雲邦特（中）相當肉緊地提點球員企位，操練尾段更親自落場，傳球予球員作射門訓練。（袁志浩攝）

袁振昇：希望賀歲盃帶來好開始

至於因省港盃表現出色而獲補選入伍的袁振昇，則指希望藉賀歲盃重新出發，成為下半季的好開始，「這次是我首次入選賀歲盃，很開心可以與海外球隊交手，其實我今日才知道獲選，希望把握這兩場賀歲盃的機會，盡快融入球隊。這半年在富力進步不少，新一年想踢多些比賽，希望下半季有機會發揮。」

袁振昇剛由富力外借飛馬，惟近期的菁英盃因賽制而未能披甲，他希望把握賀歲盃這個機會證明自己。（袁志浩攝）

袁振昇出戰省港盃時，曾被教練郭嘉諾指是「陳肇麒接班人」，屬港足前線的未來希望，這次跟對方成為隊友，他對兩人首度合作感到相當高興，「郭sir這樣說時其實有點喜出望外，肇麒在球會及香港隊都貢獻很多，練波都希望在射術及埋門觸覺上學習更多。這次有很多其他球隊的外援，自己會以平常心爭取機會，希望讓教練看到我的能力，無論1分鐘或10分鐘，可以出場便是開心事，亦要踢出自己水準。」

省港盃港隊主帥郭嘉諾曾指袁振昇（左）是陳肇麒（右）接班人，兩人將首度合作，賽前先向球迷拜年。（袁志浩攝）

「通海金融賀歲盃2019」賽事資料：

參賽球隊：香港賀歲盃選手隊、鳥栖砂岩（日職）、山東魯能（中超）、奧克蘭城（紐西蘭）

地點：香港大球場

2月5日（大年初一）16︰00 山東魯能vs奧克蘭城、18︰15 香港賀歲盃選手隊vs鳥栖砂岩

2月7日（大年初三）16︰00 季軍戰、18︰15 冠軍戰

票價（兩日四場套票）：480元（劃位）、280元、180元（特惠票）

1月18日起於Cityline及購票通售票處（通利琴行及麥花臣場館）發售

賽事總獎金：8萬美元（冠軍5萬、亞軍2萬、季軍8000、殿軍2000）