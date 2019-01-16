【港超聯】傑志羅致凱景韓援徐相民　再添兩小將備戰亞洲賽

傑志繼早前羅致36歲的澳洲中堅馬特史密夫（Matt Smith）後，今日（16日）再公布下半季增援計劃，簽入原效力另一港超球會凱景的韓國中場徐相民，同時從凱景回收小將播磨浩謙，以及簽入前「藍鳥」青年軍成員賓紀文，再外借鋒將羅拔到凱景。

32歲的徐相民曾於韓職慶南FC上陣逾百場，效力全北汽車期間亦披甲47場並射入7球，具備速度的這位韓援今季初加盟凱景，因註冊問題而缺席開季首兩場賽事，不過仍為凱景於聯賽7次正選上陣，貢獻1個入球，去年12月期間曾受傷，但去仗迎戰和富大埔時已復出，相信狀態不成問題，加盟後將會穿起14號球衣。

徐相民已投入傑志操練，朱志光希望這位韓國中場可為球隊提供更多人腳選擇。（傑志足球隊提供）

應付多條戰線 朱志光：需要更多球員調動

傑志主教練朱志光表示：「代表香港參與亞洲賽一直為球會重要任務，連同本地聯賽及盃賽等多條戰線，由於球隊持續受傷兵問題困援，因此我們需要更多球員以維持球員調動，亦希望球迷繼續入場支持傑志。」

至於獲回收的播磨浩謙，今季於凱景取得不少出場時間，合共9度為球隊披甲。而現年22歲的法籍小將賓紀文，過往就曾代表傑志參與青少年聯賽，及後一度前往美國升學，目前已完成學業，最終加盟傑志並展開職業生涯，由於此子曾在2017年6月30日之前註冊為本地球員，因此可繼續以本地球員身份註冊。另外，因外援名額關係，傑志將外借巴西翼鋒羅拔至凱景，藉此讓這位22歲球員重拾比賽狀態。

賓紀文曾為傑志出戰青少年聯賽，加盟後將首戰職業聯賽。（傑志足球隊提供）

目前「藍鳥」完成首循環聯賽賽事後，以4勝3和2負得15分，位列積分榜第5位，與榜首的富力R&F相差只有4分，下周日（20日）先於聯賽火拚理文，並再於6日後與和富大埔決戰香港大球場，爭奪高級組銀牌冠軍，力爭贏得季內首個大賽錦標。