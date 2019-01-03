【港超聯】傑志新援回應質疑　「比賽是測試實力的最佳方法」

傑志日前宣布羅致澳洲中堅馬特史密夫（Matt Smith），惟這位外援仍未上陣，36歲的年紀及1米81的身高已被質疑能否協助球隊踢出成績。不過馬特史密夫能長時間於澳職及泰超立足，自有過人之處，他相信定可在球場上證明自己，而主教練朱志光亦對他投以信任一票。

傑志今季出閘脫腳，去年年尾後防更受傷兵問題影響，為增加防線穩定性，日前公布今冬首單轉會消息，簽入36歲的澳洲中堅馬特史密夫（Matt Smith），「藍鳥」主教練朱志光稱，球隊未來有機會由亞冠盃轉戰亞協盃，需為亞洲賽作充足準備：「上半季金奉珍持續受傷，加上若最終轉戰亞協，金奉珍的韓國人身份，要短時間內申請朝鮮簽證或有難度（同組有朝鮮球隊4月25日），球隊因此購買球員作『保險』。」

馬特史密夫暫時與「藍鳥」簽約半季，傑志今夏有決定續約與否的優先權，這位澳洲中堅昨日（3日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心隨大軍進行加盟後首課操練，全程表現投入認真，尾段在分隊賽更獲安排與列斯奧攜手出任中堅，雖未有踢足全節，但似乎對球隊及香港已初步適應：「2012年曾在香港為澳洲國家隊上陣，那時在旺角大球場贏了1：0，是個美妙的回憶。來港前縱使沒有透過任何球員了解香港，但我對香港的聯賽有認識，知道傑志是間大球會，來到後發現教練及球員都很歡迎我，感覺很享受。」

操練期間的小休時間，隊友都在喝水，馬特史密夫卻選擇在場邊拉筋。（袁志浩攝）

經驗領年輕球員接班 揚言助球隊殺入亞冠分組賽

由效力澳職布里斯班獅吼4年間，以至為泰國球隊曼谷玻璃披甲近3季，馬特史密夫大部份時間都獲安排戴起隊長臂章，證明其領導能力出眾，昨日分隊賽中亦不時提場及統領防線，這位鐵衛有信心可協助「藍鳥」迎接挑戰：「無論我是否隊長，在比賽時都會保持相同的信念。很期待幫助球隊出戰亞洲賽，雖然我擁有亞洲不同水平比賽的經驗，但測試實力的最佳方法是在場上，我會盡全力將傑志送入亞冠盃分組賽。」

朱志光亦稱，無論曾於澳職執教的前傑志主帥甘巴爾，甚至相熟的泰國教練，均對馬特史密夫有不錯評價，相信其角色有如兩年前韓援金東進一樣，可扶助年輕球員成長，「馬特史密夫長時間於澳職及泰超立足，定必有過人能力，傑志始終要面對接班問題，李毅凱等球員，需要這類高質素外援在場上提點。」

雖然只是首課操練，不過馬特史密夫依然投入，於分隊賽時統領防線，足見其領導能力。（袁志浩攝）

無懼組高齡防線 「默契比年齡更重要」

馬特史密夫加盟的消息一出，球迷普遍將焦點放在其36歲的年齡上，若傑志以這位中堅配合列斯奧、丹尼及唐建文組成防線，平均年齡將高達35.5歲，遭球迷質疑是否有足夠體力應付競爭性較大的亞洲賽，馬特史密夫回應指：「問題應該是我們是否互相了解及磨合，今日訓練時我們轉換了數個防線組合，更快地去培養默契，知道大家何時盯人，何時迎球，比起只看年齡，這些都更重要。」

以1.81米的身高來說，馬特史密夫的體型在後衛中未算突出，他笑言自己人生中一直被問及會否因此而影響表現，「對，我沒有1.9米，高度會給予你一些優勢，但我在澳洲及泰國已經證明自己，希望我在高度上缺少的，在其他地方都可彌補。」

傑志主教練朱志光稱在落實增援前，曾向甘巴爾詢問意見，後者讚揚馬特史密夫的表現。（袁志浩攝）

亞洲賽亞援人選塵埃落定 盧卡斯泰迪爭外援名額

自羅致馬特史密夫後，傑志在亞洲賽的唯一亞援註冊名額基本上塵埃落定，至於另外三個外援名額，朱志光透露只差前鋒人選再需仔細考慮：「會在盧卡斯、泰迪或羅拔之間選擇，不過羅拔剛傷愈，狀態未及時回復，現時未獲優先考量。」