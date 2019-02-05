【賀歲盃】托利斯為鳥栖開紀錄　港聯末段追和互射12碼僅負

豬年賀歲盃今日大年初一（5日）上演，尾場為備受矚目的大戰－－由東道主的香港聯歲盃選手隊大戰日職球隊鳥栖砂岩，爭取決賽席位。 儘管鳥栖砂岩有頭號球星費蘭度托利斯（Fernando Torres）以一記車身抽射打開紀錄，但有主場之利的香港聯歲盃選手隊（港聯），亦在末段由祖連奴追和，惟兩軍戰至互射12碼階段，港聯終以2：4敗陣，將於初三的季軍戰對奧克蘭城。鳥栖則打入冠軍戰，將與山東魯能爭冠。 攝影︰李澤彤、袁志浩、高詩琦

賀歲盃首日賽事的14502名入場球迷中，不少都身穿利物浦、馬德里體育會或鳥栖砂岩球衣，明顯是為支持費蘭度托利斯而來。但既是香港主場，主隊球迷當然不甘示弱，觀眾席上亦有許多穿上港隊球衣或外套的球迷，明顯要「撐自己人」，更有港迷對着休息時間的「Dance Cam」親吻港隊隊徽；由於香港賀歲盃選手隊陣中大部份均為香港飛馬球員、賀歲盃策劃及統籌總監亦是飛馬會長羅傑承，故亦有數名飛馬球迷身穿黃色球衣入場打氣。

不少球迷為費蘭度托利斯入場，他半場前先開紀錄。（李澤彤攝）

費蘭度托利斯上陣45分鐘攻入一球（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

托利斯完半場前抽入 球迷衝入場被阻止

香港聯歲盃選手隊的正選名單上，僅得費蘭度、梁諾恆及馬高斯並非香港飛馬球員，儘管日職水平較高、對手亦有球星在陣中，港聯初段表現絕不落下風，21分鐘，費蘭度左路施腳法，回予大衛拉菲爾傳中，艾華頭槌接應被對手清走，其後查維斯、佐佐木周先後攻門都未能得手。尚未開季的鳥栖明顯入局較慢，至14分鐘才因三丸擴一記傳中，幾乎逼得主隊中堅羅斯擺烏龍，幸梁興傑及時接實。39分鐘鳥栖砂岩先開紀錄，前巴塞翼鋒艾錫古恩卡左路畸角位吊傳，羅斯及梁諾恆均未有反應，費蘭度托利斯心口一控車身抽入，助客軍半場領先1球。半場剛結束就出現一段小插曲，一名身穿馬德里體育會球衣、印上托利斯背號的球迷衝入草地範圍跑向球員通道，但未能接觸到偶像已被保安阻止並帶走。

費蘭度托利斯賽後大讚港聯出色。（李澤彤攝）

港聯法定時間1︰1和鳥栖砂岩，互射12碼負2︰4（按圖放大）

+ 3 + 2

祖連奴為港聯追和 鳥栖踢法消極遭狂噓

由於賀歲盃參賽球隊均需在3日內連踢2場比賽，兩軍半場均作調動，港聯收起費蘭度及查維斯，調入陳肇麒及蘇沙；而鳥栖砂岩則換入原輝綺、豐田陽平、原川力及金崎夢生，托利斯退下火線，但金崎夢生未有表現下，落場僅20分鐘就遭調出。兩軍換邊後未有太多埋門機會，鳥栖作多個調動後經常在後場互傳未有積極進攻，現場球迷不滿而報以噓聲。鳥栖的消極令他們在77分鐘招致失球，陳肇麒右路落底傳中，蘇沙禁區內彈予祖連奴，這名巴西前鋒無人看管下冷靜抽網頂追成1︰1，場內即時歡呼震天！81分鐘，伊藤遼哉接應罰球頭槌一批僅僅高出，此子3分鐘後禁區頂抽射再次高出。港聯在補時階段再有一次角球機會，全場起哄為東道主打氣，但未能把握機會絕殺對手，兩軍法定時間戰成1︰1，需互射12碼決勝負。

鳥栖砂岩第1輪由伊藤遼哉主射，梁興傑捉錯路，伊藤射地波入網；港聯則由馬高斯操刀射入。第2輪，鳥栖的原川力亦得手，港聯盧均宜則勁抽網底命中。至第3輪，客軍安在和樹表演一記杓子射球入網，大衛拉菲爾遠距離助跑終被門將大久保択生捉到路救出，港聯至此落後2︰3，而鳥栖在第4輪由藤田優人射入，令港聯命懸一線，惟蘇沙抽中楣底彈出，鳥栖砂岩終以4︰2（總比數5︰3）奠勝，打入冠軍戰，將在年初三與山東魯能爭冠；港聯則會在季軍戰鬥奧克蘭城。

陳肇麒為港聯後備上陣，下半場球隊追平鳥栖一球，由他右路落底傳中造成。（李澤彤攝）

托利斯：港聯表現出色 不排除來港落班

費蘭度托利斯賽後盛讚港聯眾將表現出色，這位西班牙鋒將道：「在未有長時間操練的情況下比賽絕不容易，他們只練了4天，但顯然很想在球迷面前踢一場好波，而他們做到了，法定時間踢成了1︰1，互射12碼始終講運氣，也許幸運之神未有降臨在他們身上，但他們應為自己的演出感到驕傲，祝他們在下一場比賽好運。」托利斯稱，球隊始終仍在季前階段，「我們在比賽中演練了戰術，也製造了不少攻勢，這正是我們需要改善的，能取得入球，我也很高興。」

托利斯賽後與早年隨車路士來港時，相識的港腳佐迪相談甚歡，亦問起關於香港的環境，日後可有機會來港落班？費托笑稱：「目前的話未有這機會，我在日本只待了半年，未來會否在香港落班是未知數，但目前我希望能長時間留在鳥栖砂岩。」能與佐迪聚舊，他亦不禁感嘆：「到了其他地方，也能見到西班牙球員落班，是很開心的事，因為普遍西班牙球員都不太願意出國，實在可惜！」談及後日的冠軍戰，費托稱儘管賀歲盃是季前熱身賽，但仍需全力爭勝，山東魯能在中超表現突出，球隊明日將重溫比賽影片備戰。

費蘭度托利斯賽後接受傳媒訪問，他盛讚港聯表現出色，但直言短期內難以來港落班。（高詩琦攝）

奇雲邦特不否認應徵港足主帥

港聯隊於力戰下僅僅落敗，領軍的奇雲邦特坦言清楚認識球員的能力，對他們的付出不能要求更多，「我為球員感到可惜，全隊都很勤力地去對抗敵軍，球員的付出值得有比落敗更好的回報。」這位英藉教練亦特別談到犯錯引致失球的羅斯，以及後備入替交出助攻的蘇沙：「羅斯表現不錯，那球他可能以為龍門會出迎，是個很難處理的情況，若這便全數否定他的表現是不公平；蘇沙今日踢得很不一樣，他的表現好得令球迷從座位上彈起。」奇雲邦特稱仍未決定季軍戰陣容，並指出短短一日難以再作太多練習，但承諾今日出現球隊出現的失誤，季軍戰會加以改正。有傳媒再追問這位前飛馬主教練有否申請港足主帥一事，他不置可否，「相信這職位對有些人來說是個很好的機會，我在這裏的唯一原因，只想談的一件事便是賀歲盃，現在我只會將所有能量放在比賽上。」