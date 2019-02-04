【賀歲盃】鳥栖砂岩大球場備戰鬥港賀　托利斯：香港冬夏一樣濕熱

豬年賀歲盃明天大年初一（5日）上演首日賽事，尾場有香港賀歲盃選手隊鬥日職球隊鳥栖砂岩，大戰之前，鳥栖於香港大球場「踩草」，皇牌前鋒費蘭度托利斯再度代表鳥栖受訪，聲言要以入球回應香港球迷的愛。 人氣滿分的「王子」來勢洶洶，「港賀」主教練奇雲邦特呼籲「港人撐港隊」。 攝影：李澤彤

鳥栖砂岩今早與香港賀歲盃選手隊，分途在香港大球場及掃桿埔球場練習，鳥栖在開放予傳媒拍攝的15分鐘間，主要作適應性練習。這支日職球隊今次的香港行積極讓費蘭度托利斯露面，昨晚晚宴派遣他上台祝酒及代表球隊接受傳媒訪問，今日在香港大球場進行的賽前記者會，又再遣「王子」與主教練卡利拉斯一同出席。

一眾烏栖砂岩的球員包括費蘭度托利斯在內，今日於大球場「踩草」進行輕量訓練。（李澤彤攝）

費托坦言香港的濕熱天氣是其中一個難題，但必需要克服。（李澤彤攝）

費托今日在大球場訓練時的英姿（按圖放大）

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費托指香港天氣濕熱但需要克服

儘管剛結束操練，費蘭度托利斯顯得相當精神，回答提問時亦不時展露笑容，已是第三度踏足大球場的他坦言：「無論在夏天或冬天前來，香港總是又熱、濕度又高，但這不是借口，只是其中一個我們要克服的難題。我初到日本時同樣覺得天氣又熱又濕，但其他球隊也要克服這問題。」他指出，今次香港行最重要的是適應新上任的西班牙籍主教練卡利拉斯的戰術風格：「今次季前時期最重要的是了解主教練的新理念，我們有了新的風格，上季我們做得不好，但今季球隊的確在改善，我們要趕及在第一場聯賽前準備好。」

新上任的鳥栖砂岩主帥卡利拉斯，費托希望以賀歲盃了解主帥的戰術風格。（李澤彤攝）

談及在賀歲盃的目標，「王子」稱最希望贏得冠軍，為球迷貢獻精彩的賀歲盃。費托來港兩天都十分照顧球迷，無論在機場或酒店出入，都樂意滿足球迷簽名合照的要求，但他更希望在場上報答球迷支持：「能在效力不同球會時期都來港獻技，一直都深深感受到香港球迷的支持，我能為他們做的就是好好踢比賽，然後取得幾個入球，讓球迷好好享受。若我們贏得冠軍，相信他們也會如自己奪冠般高興！」

第三度來港作賽的費托表示，希望以賀歲盃冠軍報答球迷的支持。（李澤彤攝）

費蘭度托利斯在訓練時亦輕舒腳頭。（李澤彤攝）

陳肇麒：新年希望開個好頭

無疑，不少購買入場觀賞賀歲盃的球迷，都希望一睹費蘭度托利斯的風采，不過作為東道主的香港賀歲盃選手隊亦不甘示弱，主教練奇雲邦特直言：「我知道香港人愛看英超，費托踢利物浦時就深受歡迎，但香港人需要支持我們，支持你們的本地球隊吧！」人稱「KB」的他幽默地稱有計劃應付鳥栖砂岩，「但我不會告訴你。」

奇雲邦特說領「港賀」的最大難度是部份球員來自不同球會，短短4天內要融合並不容易，但仍希望為球迷帶來驚喜。代表港賀出席記招的陳肇麒，稱大年初一希望有好開始：「作為香港人、中國人，新年當然想開個好頭。」他表示應對鳥栖會先做好防守，再找機會進攻，不過奇雲邦特笑言肇麒會踢什麼位置，仍是秘密。