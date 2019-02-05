【賀歲盃】佐佐木周一圓鬥日職心願　佐迪：我們像瘋了的跑

香港賀歲盃選手隊戰至互射12碼不敵鳥栖砂岩，戰果雖未如人意，但表現卻獲球迷以至對手星級前鋒費蘭度托利斯（Fernando Torres）盛讚。 對於佐佐木周而言，從未有機會在日職落班，卻能正選鬥日職球隊，令他今個新年笑口常開。 攝影：李澤彤

佐佐木周的球員生涯並不順遂，他在大學時代於關西大學足球隊效力，卻未能取得太多上陣機會，大多數隊友都獲日職球隊羅致，他亦黯然以英語教師為目標，卻始終不甘心放棄足球夢，輾轉到澳洲次級聯賽及菲律賓聯賽落班，實現成為職業球員的心願。

【賀歲盃】托利斯為鳥栖開紀錄 港聯末段追和互射12碼僅負

佐佐木周（左）認為日職球員跟在港落班的球員之間，差距真的不大。（李澤彤攝）

賀歲盃︰香港聯歲盃選手隊大戰日職球隊鳥栖砂岩（按圖放大）

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佐佐木周：期待跟日職球隊交手已久

前季來港的佐佐木今季轉投香港飛馬，獲得代表香港賀歲盃選手隊參加賀歲盃的機會，今天（5日）更在面對日職球隊鳥栖砂岩的大戰中正選上陣69分鐘，表現十分拼搏搶鏡，他賽後在更衣室外受訪時仍喜不自勝：「儘管未能取得入球，我仍很開心能上陣，我也已經做到了最好，即使這一刻，我仍很開心！」對於最後被調離場，他坦言自己當時不感疲累，亦很希望繼續比賽，但非常尊重教練的決定。

佐佐木周曾到英國劍橋大學當交換生、大學亦修讀英語，他以一口流利英語回應記者提問，問及他面對日職球隊是否特別有動力，他即點頭：「當然了！我是日本人，日職對我來說是最好的聯賽，我真的期待了跟他們交手很久了。」這位港聯翼鋒認為，日職球員多數技術好，不會有太多犯錯，但同時球風不算硬朗，有時在門前把握力一般，「我們踢成了1︰1，日職球員跟在港落班的球員之間，差距真的不大。」

佐佐木周（左）一圓鬥日職心願，樂在其中。（李澤彤攝）

佐迪獲費托贈送球衣

港聯另一鋒將佐迪認為球隊今日表現出色，「射12碼就像擲毫要講運氣，我們未能打入決賽，但表現和戰果都很合理，對手的球員技術很好，尤其今季轉換了新的西班牙教練，更令一切都變得有組織，我們要跑得像瘋了一般！」他賽後與費蘭度托利斯相談約10分鐘，更獲費托相贈兩件球衣，「一件給我、一件給馬高斯，他問起香港的日常生活及足球環境，我不知道他是否有興趣來落班，但他對我和馬高斯都說很喜歡香港，尤其對於周遭都是高樓大廈感到驚訝。」