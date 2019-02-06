【德國盃】多蒙特加時兩度領先下被扳平　16強互射12碼不敵不來梅

德甲榜首多蒙特在德國盃16強敗走，與雲達不來梅激戰120分鐘後踢成3：3後，在麥斯菲臘及柏高艾卡沙「宴客」之下，互射12碼以2：4遭淘汰。 多蒙特的3號門將奧利舒拿高（Eric Oelschlägel）首次為一隊登場，便要倒戈母會，雖然腳下工夫有進步空間，但救出險球，包括在89分鐘驚人地救出麥斯古斯的罰球。

多蒙特今屆德國盃的晉級過程頗為艱辛，上兩圈面對格雷特霍夫及柏林聯都要戰至加時才贏波，在當地時間昨晚（2月5日）的16強，他們主場迎雲達不來梅，又要踢到加時。現排德甲榜首的多蒙特十分重視這場比賽，韋素、列奧斯、祖利安韋高、基斯甸普列錫及馬里奧葛斯等主力皆正選披甲。不過，路文貝基及馬雲希斯兩名瑞士門將倦勤，令到3號門將奧利舒拿高獲得機會，首次為一隊披甲。

馬高列奧斯（右）射入罰球扳平，但他之後受傷被換走。（Getty Images）

不來梅由拉斯卡開紀錄，馬高列奧斯罰球破網為多蒙特扳平。到89分鐘，多蒙特差點失球，當時不來梅的麥斯古斯主射罰球，眼看皮球飛向龍門上角，但省中人牆中的韋高，改變方向。然而，奧利舒拿高反應極快，馬上停止移步飛撲，翻身用右手撲出，十分精彩！靠奧利舒拿高的「神救」，法定時間兩隊踢成1：1。

奧利舒拿高是多蒙特的3號門將，今場難得有機會上陣。（Getty Images）

+ 2

奧利舒拿高精彩撲救逐格睇（按圖放大）：

+ 3 + 2

23歲的奧利舒拿高出身不來梅青訓，主要為不來梅二隊披甲，去年夏天轉投多蒙特，簽約一年，擔任「蜜蜂軍團」的3號門將，日常也是為二隊上陣。由於首兩號門將缺陣，奧利舒拿高才取得首次一隊上陣機會。

戲肉在加時出現，總共有4個入球，多蒙特先由普列錫在105分鐘入波，領先2：1，之後不來梅由後備入替的40歲老將比沙路建功，追平2：2。多蒙特的阿舒拉夫在113分鐘攻入，助多蒙特再度領先！然而，就在完加時前的119分鐘，多蒙特再次被追平，不來梅前鋒夏歷接應角球一頂，奧利舒拿高撲到都照入網，最終兩隊踢成3：3平手。

奧利舒拿高（紫衫）雖然撲到，但都被夏歷的頭槌頂入。（美聯社）

普列錫的入球，令多蒙特在加時領先。（Getty Images）

加時兩度領先都被追平，或者影響了多蒙特的士氣，麥斯菲臘及柏高艾卡沙在首兩輪射失，相反不來梅4罰全中，最後不來梅在互射12碼以4：2淘汰多蒙特，打入8強。

40歲的比沙路建功，為不來梅追平。（Getty Images）

笑到最後的是不來梅（白衫）。（Getty Images）

奧利舒拿高首度登場，既有亮眼演出，也有失誤，但整體上得到網民好評。他賽後表示這場激動的一日，「我永遠不會忘記這一天，大家都支持我及鼓勵我。」

網民評奧利舒拿高表現：

this might sound harsh and I hope Oelschlägel isn’t too down on himself, but he’s not good enough with his feet to be playing on this level. maybe it would’ve been too early for Unbehaun but I would’ve liked to see him get a shot — Peter Bosz fan account (@FearTheKirch) 2019年2月5日

Poor guy Oelschlägel.



Made some really good saves throughout the game and one error in the final minutes puts the game into penalties, in which simply just the team with the better keeper won.



Congratulations to all my Bremen followers (if I even have any?) — Ꮇ.¹¹ (@ReusSZN) 2019年2月5日

Remember to console Oelschlägel guys. It was only his first outing — Nooria 🇹🇹 (@24_7Nooria) 2019年2月5日

Oelschlägel has been brilliant all game. Such a shame for him to make a mistake in the 119th minute #BVBSVW — BVB Buzz (@BVBBuzz) 2019年2月5日

全場入球片段：