【德國盃】多蒙特加時兩度領先下被扳平　16強互射12碼不敵不來梅

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德甲榜首多蒙特在德國盃16強敗走，與雲達不來梅激戰120分鐘後踢成3：3後，在麥斯菲臘及柏高艾卡沙「宴客」之下，互射12碼以2：4遭淘汰。

多蒙特的3號門將奧利舒拿高（Eric Oelschlägel）首次為一隊登場，便要倒戈母會，雖然腳下工夫有進步空間，但救出險球，包括在89分鐘驚人地救出麥斯古斯的罰球。

多蒙特今屆德國盃的晉級過程頗為艱辛，上兩圈面對格雷特霍夫及柏林聯都要戰至加時才贏波，在當地時間昨晚（2月5日）的16強，他們主場迎雲達不來梅，又要踢到加時。現排德甲榜首的多蒙特十分重視這場比賽，韋素、列奧斯、祖利安韋高、基斯甸普列錫及馬里奧葛斯等主力皆正選披甲。不過，路文貝基及馬雲希斯兩名瑞士門將倦勤，令到3號門將奧利舒拿高獲得機會，首次為一隊披甲。

馬高列奧斯（右）射入罰球扳平，但他之後受傷被換走。（Getty Images）

不來梅由拉斯卡開紀錄，馬高列奧斯罰球破網為多蒙特扳平。到89分鐘，多蒙特差點失球，當時不來梅的麥斯古斯主射罰球，眼看皮球飛向龍門上角，但省中人牆中的韋高，改變方向。然而，奧利舒拿高反應極快，馬上停止移步飛撲，翻身用右手撲出，十分精彩！靠奧利舒拿高的「神救」，法定時間兩隊踢成1：1。

奧利舒拿高是多蒙特的3號門將，今場難得有機會上陣。（Getty Images）

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奧利舒拿高精彩撲救逐格睇（按圖放大）：

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23歲的奧利舒拿高出身不來梅青訓，主要為不來梅二隊披甲，去年夏天轉投多蒙特，簽約一年，擔任「蜜蜂軍團」的3號門將，日常也是為二隊上陣。由於首兩號門將缺陣，奧利舒拿高才取得首次一隊上陣機會。

戲肉在加時出現，總共有4個入球，多蒙特先由普列錫在105分鐘入波，領先2：1，之後不來梅由後備入替的40歲老將比沙路建功，追平2：2。多蒙特的阿舒拉夫在113分鐘攻入，助多蒙特再度領先！然而，就在完加時前的119分鐘，多蒙特再次被追平，不來梅前鋒夏歷接應角球一頂，奧利舒拿高撲到都照入網，最終兩隊踢成3：3平手。

奧利舒拿高（紫衫）雖然撲到，但都被夏歷的頭槌頂入。（美聯社）

普列錫的入球，令多蒙特在加時領先。（Getty Images）

加時兩度領先都被追平，或者影響了多蒙特的士氣，麥斯菲臘及柏高艾卡沙在首兩輪射失，相反不來梅4罰全中，最後不來梅在互射12碼以4：2淘汰多蒙特，打入8強。

40歲的比沙路建功，為不來梅追平。（Getty Images）

笑到最後的是不來梅（白衫）。（Getty Images）

奧利舒拿高首度登場，既有亮眼演出，也有失誤，但整體上得到網民好評。他賽後表示這場激動的一日，「我永遠不會忘記這一天，大家都支持我及鼓勵我。」

網民評奧利舒拿高表現：

全場入球片段：

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