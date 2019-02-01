【轉會】香川真司為上陣機會暫離多蒙特　阿仙奴新星外借德甲

以英格蘭、德國與西班牙為首的多個歐洲主流聯賽1月31日晚關閉冬季轉會窗，交易市場略為淡靜，多宗轉會都只是借用形式，亦未見有大牌球星跳槽。

香川真司：多蒙特（德甲）->比錫達斯（土超）

今季在新帥法夫爾麾下，香川真司苦無出場機會，各項賽事合計只曾4次為多蒙特披甲上陣。為爭取更多上陣機會，這名日本國腳希望以外借方式轉會；不過，在轉會日最後階段，他拒絕了漢諾威的招手，選擇暫時離開德國，轉到土耳其效力比錫達斯，直至球季結束。

蜜蜂兵團體育總監Michael Zorc表示：「香川真司不單是一名出色的球員，更是球會的好朋友。我們不想拒絕他的這個請求。」

比錫達斯除了獲得強援加盟，同日亦有另一好消息：去年夏天協助克羅地亞勇奪世界盃亞軍的中堅杜馬高維達，拒絕多間歐洲球會邀請，宣布效忠比錫達斯。

香川真司在多蒙特苦無上陣機會，於是決定轉投土超球隊比錫達斯半季。（Getty Images）

在今個冬季轉會窗，曼聯未有簽入新兵，但對不少紅魔球迷而言，今日也收到一個重大喜訊：在看守領隊蘇斯克查麾下重拾光芒的安東尼馬迪爾，宣布與球會續長約，將會留效至2024年。

這名法國國腳前鋒表示：「我很享受在這間球會時光。從我加盟的那一天起，我就有曼聯大家庭的歸屬感；球迷的愛和支持令我受寵若驚。」

曼聯今個轉會窗最佳決定－－與馬迪爾續長約。（球會官網圖片）

丹尼斯蘇亞雷斯：巴塞隆拿（西甲）->阿仙奴（英超）

史密夫盧爾：阿仙奴（英超）->RB萊比錫（德甲）

曼聯中場桑馬達最終沒有如日前傳聞所指轉投阿仙奴，但兵工廠總算順利招攬另一羅致目標──丹尼斯蘇亞雷斯。由巴塞隆拿外借加盟的他，效力西維爾時曾與艾馬利合作，一起贏得歐霸盃；今次與這名西班牙籍主帥重逢，這名25歲中場表示：「我為了爭取上陣機會而來，希望幫助球隊取得下季歐聯參賽資格，亦想助阿仙奴贏得歐霸盃──我效力西維爾時，在艾馬利麾下已贏過這個冠軍，希望在這裏可以再贏一次。」

另一邊廂，今季歐霸盃表現亮眼的18歲小將史密夫盧爾，將以借將身份效力德甲RB萊比錫半個球季。

丹尼斯蘇亞雷斯在轉會死線日正式宣布外借到阿仙奴，同日已進行首課操練。（球會官網圖片）

阿仙奴小將史密夫盧爾被外借到德甲的RB萊比錫。（球會官網圖片）

米基爾阿米朗：阿特蘭大聯（美職聯）->紐卡素（英超）

一日前在英超力挫爭標分子曼城的紐卡素，好消息接二連三──班主艾殊利大破慳囊，以2100萬鎊（約2.16億港元）轉會費從美職聯球隊阿特蘭大聯引入米基爾阿米朗，令這名巴拉圭中場成為球會歷來最貴新兵。

紐卡素最貴收購的舊紀錄在14年前創下，當時奧雲以1680萬鎊由皇家馬德里來投。

米基爾阿米朗由阿特蘭大聯來投，成為紐卡素史上最貴收購。（球會官網圖片）

泰利文斯暫時離開正在法甲打護級戰的摩納哥，投效李斯特城。（球會官網圖片）

死線日其他重點轉會一覽：

巴舒亞伊 車路士（英超）->水晶宮（英超） *借用

艾馬臣 明尼路（巴甲）->巴塞隆拿（西甲）->貝迪斯（西甲） *借用

圖迪保 圖盧茲（法甲）->巴塞隆拿（西甲）

高治 史篤城（英冠）->般尼（英超）

禾基斯 般尼（英超）->史篤城（英冠）

泰利文斯 摩納哥（法甲）->李斯特城（英超） *借用

艾迪恩施華 李斯特城（英超）->摩納哥（法甲） *借用

安迪京治 李斯特城（英超）->打比郡（英冠） *借用

柏拉華沙 夏德（克甲）->曼城（英超）

馬當度 曼城（英超）->史浩克04（德甲）

盧卡斯皮亞桑 車路士（英超）->基爾禾（意甲） *借用

莊尼卡斯度 馬德里體育會（西甲）->狼隊（英超）

阿布巴卡卡馬拉 富咸（英超）-> Yeni Malatyaspor（土超） 借用

諾迪維特 賀芬咸（德甲）->富咸（英超） 借用

列斯奧斯福特 韋斯咸（英超）->奧格斯堡（德甲） 借用

韋菲特邦尼 史雲斯（英冠）->艾阿拉比（卡塔爾星聯） 借用

美度古 馬賽（法甲）->加拉塔沙雷（土超） 借用