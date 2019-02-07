【花式溜冰】薩姬杜娃以秋田犬為心靈寄托　3月世界錦標賽爭金

平昌冬奧花式溜冰女子金牌得主、俄羅斯的薩姬杜娃（Alina Zagitova）日前接受俄羅斯傳媒訪問，稱日本首相安倍晉三贈送秋田犬是她喜歡日本的原因之一，而且在當地比俄羅斯更易被人認出。

世界錦標賽於3月在日本埼玉舉行，薩姬杜娃（Alina Zagitova）直言有半個主場之利︰「日本很多花式溜冰迷，這項目在日本比俄羅斯盛行。我在日本比俄羅斯更易被認出。」冬奧後，她獲日本首相安倍晉三贈送秋田犬「阿勝」（マサル/Masaru），她已懂得叫愛犬「SIT」和GO。

每次到外國比賽時，父母會把「阿勝」的狀況「報告」予薩姬杜娃，令她心情好轉。談到力爭世界錦標賽首金，去屆得第5的她強調沒有假想敵︰「我最大敵人是自己，每次比賽都夾雜不安和興奮，但要控制好情緒才能發揮，這是我最大的敵人。」

薩姬杜娃（右二）熱愛日本文化，在當地人氣高企。（薩姬杜娃IG）

薩姬杜娃在平昌冬奧力壓梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）摘金，早前二人為手機遊戲商拍廣告，變身「魔法少女」。在日本人氣高企，她接受俄羅斯傳媒訪問時難免談及這個國家︰「首次到日本時，我已被深深吸引，加上我獲贈秋田犬後花很多時間與牠玩，這令我訓練以外有寄托。總之我喜歡日本，希望未來可帶阿勝到日本，令牠再踏足出生地。」

薩姬杜娃表示場上對手只有自己。（資料圖片）

薩姬杜娃不時登上日本的節目、廣告等