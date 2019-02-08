【英超】車路士王牌夏薩特已有決定　「正確時候必會公布」

夏薩特情歸何處？皇家馬德里？還是留在車路士？ 雖然他自己一直未有給予一個確實答案，但球迷都希望比利時球星可以好好回應問題，夏薩特最近亦表示自己已作好決定，等到合適時間就會公布。

夏薩特近日接受法國電台RMC訪問時，自稱「已經知道未來去向」。28歲的他又說：「我還有一年半的合約，這是大家都知道的事，大家亦快會知道我的決定，但現時去向問題沒有影響我。」

這名比利時國腳有自己的想法，「但一落場就只想踢球，之後的事再作打算」。被追問是否已有決定時，夏薩特回答：「對，多多少少都已有定案。我不知道什麼時間公布，會等到合適時機給大家答覆。」

夏薩特至今仍未與車路士續約。（路透社）

夏薩特稱自己快將公布答案，但要等到合適時機。（Getty Images）

去年領比利時奪得世盃季軍的夏薩特，在世界盃前已向皇家馬德里示好，指自己很想為「銀河艦隊」效力，因為時任教頭為自己偶像施丹。雖然施丹去年夏天離隊，但仍不減夏薩特「上艦」的興趣，不時都會透露自己希望加盟皇馬。

夏薩特心中已有去留決定。（Getty Images）

艾斯高被傳成為皇馬收購夏薩特的交易籌碼。（Getty Images）

傳皇馬兩大猛將變籌碼

夏薩特上艦之心，路人皆知，英媒亦因此不時大作文章，曾爆料指皇馬以1.5億鎊天價羅致夏薩特。英媒最近又指，希望用低於1億鎊得到夏薩特，又認為動用艾斯高或馬高阿辛斯奧作籌碼，有望打動車路士。

不過，艾斯高及阿辛斯奧均為西班牙國家隊主要成員，在皇馬亦極有作用，兩人身價極高，皇馬個別出售定可換來天價轉會費，英媒的「籌碼論」實難令人相信。