【英超】曼城挫愛華頓暫壓利物浦上榜首　哥迪奧拿：學習永不放棄

在英超冠軍之爭與利物浦爭持激烈的曼城，香港時間周四凌晨（2月7日）作客以2：0擊敗愛華頓，全取3分，暫時憑得失球差壓過紅軍，升上榜首。

曼城作客愛華頓，靠拿樸迪臨完半場前接應自由球頭槌破網，加比爾捷西斯補時7分鐘再頂入空門，以2：0凱旋而歸，賽後以26戰得62分的成績，暫時憑較佳得失球差，壓過同分但少踢1場的利物浦，重登英超榜首。

拿樸迪頭槌為曼城開紀錄。（路透社）

入球功臣之一的加比爾捷西斯賽後指：「這場勝仗是大家合力贏來的。我們早知道這是一場硬仗；我們希望每一仗都踢得好，在季尾贏得冠軍。」

領隊哥迪奧拿亦對一班球員表現感到滿意：「作客葛迪遜公園贏兩球，我們要知足……球隊全場沒有一次讓對手射門中目標。」

加比爾捷西斯頭槌頂入空門，為曼城奠勝。（路透社）

哥迪奧拿對今場戰果很滿意。（路透社）

「周日對車路士是艱難考驗」

談到球隊3個月內大約每3日就要踢一場波，哥帥稱：「我不知道我們能走得多遠，也許中途喪命，但我們在努力。我們比利物浦踢多一場；排榜首很好，而利物浦要作客奧脫福（2月24日）。」

紅軍本周六將先在主場出戰般尼茅夫，曼城一日後則要惡鬥車路士，哥帥形容這一仗為「非常艱難的考驗」。

上場對阿仙奴連中三元的阿古路，今場沒有入球進帳，但曾有一次攻門中楣。（路透社）

「學會永不放棄」

曼城上季以破紀錄的100分封王，今季的衛冕之路卻走得完全不輕鬆，但哥帥表示絕不放棄，「我盡量不想太多，但4、5日前，己隊隨時有機會落後到7分。這讓我們學到，永遠不要放棄。」

他補充：「加比爾捷西斯在一段短時間內取得9個入球，而阿古路周末入了3球；球隊陣中有兩名好的射手，這很重要。」

曼城全取3分，追至暫時與利物浦同分。（路透社）