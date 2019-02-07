【尋找E沙拿】一屍體被撈起惟未報身份　南特向卡迪夫城索轉會費

E沙拿在兩周前乘搭小型飛機前往卡迪夫時失蹤，早前英國航空事故調查局（AAIB）在根西島海床發現一架失事飛機殘骸，亦載有一具屍體。有關當局已將遺體打撈起，但未有提及是E沙拿或是機師。 另外，E沙拿的前球會南特向卡迪夫城索取E沙拿的首期轉會費。

英國航空事故調查局在上周日（3日）發現一架失事飛機殘骸，並確認機內有一具屍體。AAIB公布他們已在機內打撈一具遺體，但未有公布身份，「我們評估過搜索船的錄像片段後，決定嘗試打撈起該具遺體。在AAIB及其他專家聯手下，成功打撈起殘骸內的遺體。」

英國航空事故調查局透過搜索船拍攝到錄像片段，發現機內有一具屍體。（路透社）

遺體被打撈起後，已送往波特蘭島（Isle of Portland）並即將交往般尼茅夫的驗屍官作進一步檢查。因天氣情況影響下，搜救團隊未能打撈整架飛機殘骸。

卡迪夫城球員在早前的英超中，亦有特別方式向E沙拿致意。（路透社）

E沙拿以破卡迪夫城球會紀錄的轉會費加盟，豈料未曾上陣便遇上意外，E沙拿的前球會南特方面卻希望卡迪夫城盡早支付轉會費，一旦在10日內未收到付款，便將訴諸法律行動。

卡迪夫城主席Mehmet Dalman確認收到南特的通知，但他希望留待搜索行動完成後，才作下一步行動，「我們的確收到南特的通知，但畢竟E沙拿的搜索行動還未完結，仍然未找到E沙拿的下落，我認為不應該在這刻討論金錢的問題，我們要尊重E沙拿的家人。」