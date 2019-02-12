【英超】容易受傷的男人史摩寧　改吃全素提升戰鬥力

飲食對頂級運動員極為重要，昔日雲格當上阿仙奴主帥，全面改變槍手球員的飲食餐單後，曾掀開一股英超球隊飲食改革風潮。然而教授的餐單即使去除大量沒營養的高熱量食物，始終是以去皮烚雞胸肉、蒸魚等高蛋白質肉類食物為主菜。 曼聯守將史摩寧近日卻指出，轉吃全素後，運動表現得到進一步提升。

英超比賽極為激烈，前列球隊還要應付歐聯或歐霸和本土盃賽，密集賽程下球員的飲食營養和作息，也是爭標不可忽視重要一環。

傳統理念上，能夠提供豐富蛋白質的肉類是球員回復體能過程當中不可缺少，近日轉吃全素的史摩寧接受天空體育訪問時卻提供一套不同見解，他表示，戒吃肉類、魚、雞蛋和奶類產品後，身體力量和強度均更上層樓，「根據我們進行的後大腿筋（或膕繩肌）測試，我的表現較上一次提升35%，而我在單車（測試）的力量也有所增加。」

史摩寧近日開始在個人Instagram分享素食心得。（史摩寧Instagram）

歐聯直播賽程（按圖放大）

史摩寧剛在周末對富咸一仗復出，他之前因傷錯過對上9場英超聯賽。（Getty Images）

容易受傷的男人

現年29歲的史摩寧，身高6呎4吋，體重198磅，是塊中堅上佳材料，可惜他似乎擁有比較容易受傷的體質，自從2010年從富咸轉投曼聯以來，身體多處部位均曾受不同程度傷患困擾，足部、膝蓋、鼠蹊、肩膊，當然還有令足球員傷腦筋的後大腿筋。

今季他在12月8日主場對富咸一戰受傷退下火線後，養傷近兩個月，缺席球隊9場英超比賽，至周六（9日）作客再遇富咸才復出。

不過他說自己的體能測試結果越來越好，「即使轉吃全素前，我在戒吃紅肉後，肌腱炎和賽後恢復已大為進步。」

史摩寧球員生涯不時受傷患困擾，他指出改吃全素後體能恢復情況大有改善。（Getty Images）

連皮膚也更光滑

史摩寧說，自己累積了好些症狀，但自從改吃全素後那些毛病已消失無蹤，「比賽後第二天是我以往覺得最疲倦的時刻，現在我的疲勞程度大為下降，較以往恢復得更好。」

他甚至看似有點誇張地表示，「就連皮膚也較以往更好」，指出以往不時受暗瘡困擾，現在已很少出現，「我真的感到素食對身體的大量好處」。

史摩寧在個人Instagram宣揚素食的好處。（史摩寧Instagram）

不知史摩寧會否向隊友推介素食？（Getty Images）

頂級運動員轉吃素提升表現

近年越來越多頂尖運動員改為全素食者，F1車手咸美頓是其中表表者。他也是由戒吃紅肉開始，漸漸改吃全素。網球名將威廉斯姐妹也在賽季中吃素，姐姐維納斯威廉絲（Venus Williams）2011起患上薛格連氏症候群（sjogren's syndrome），她在醫生建議下改吃全素，有效紓緩這種自體免疫風濕性疾病徵狀。

英乙球隊格連森林（Forest Green Rovers）更是全球首支全素食球隊，英超球員方面，正外借格拉斯哥流浪的36歲射手迪科爾和曼城中場戴爾夫（Fabian Delph）也是為提升運動表現成為全素食者。

戴爾夫曾表示，「我研究自己的弱點和傷患後，開始強化身體。我改吃全素，為身體注入全新燃料。」迪科爾不認為戒吃肉類、雞蛋和魚有何損失，「因為我知道入球給我的感覺」。

越來越多運動員改吃素食提升運動表現，但願此舉可幫助史摩寧遠離傷患。（Getty Images）

吃素會否影響運動表現，多年來一直有很多不同說法，隨着越來越多科學研究證實素食的好處，相信將有更多頂級運動員採用。

然而必須留意的是，要維持均衡營養的素食並不簡單，執行時需要注意各種營養的吸收，才能達致最佳效果，而且並非人人適用。有少部分素食者便因患上科學解釋不到的怪病，最終重新吃肉根治問題。

史摩寧不單自己改吃全素，還積極推廣素食的健康好處。（Getty Images）

英超直播賽程（按圖放大）