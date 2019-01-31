【英超】利物浦主場和李斯特城　榜首領先曼城5分　熱刺亦步亦趨

利物浦周三（1月30日）主場出戰李斯特城，雖然只能與對手賽和1：1，但爭標勁敵曼城前一日爆冷輸波，紅軍仍能再次拉開英超榜首領先優勢至5分。排第三的熱刺則反勝屈福特，全取3分後追至只少曼城2分。

排聯賽榜次席的曼城周二負紐卡素，全失3分，外界一片看好周三才登場的利物浦可趁機拉開領先優勢。今仗主場迎擊李斯特城，紅軍開波短短兩分鐘就打破缺口。沙迪奧文尼、安德魯羅拔臣與羅拔圖法明奴幾腳傳送撕破李城密集防線，最後由文尼一射破網。

文尼開賽兩分鐘就為利物浦打開紀錄。（路透社）

麥迪臣失黃金機會 馬古尼建功追平

25分鐘，占士麥迪臣在遠柱離門幾碼位置接應馬克艾拜頓傳送一頂，但頭槌既非頂向龍門口，又送不到中間的華迪面前，結果痛失扳平的黃金機會。

臨完上半場前，李城右路開出罰球，雖然第一腳被解圍，但控球權仍在他們手上，沒有越位的哈利馬古尼最後衝前接應，射破艾利臣比加十指關，完半場兩隊踢成1：1平手。

哈利馬古尼為李斯特城追成1：1平手。（路透社）

艾利臣勇救險球 基達爭取12碼不果

下半場展開，首個接近入球的攻勢由客軍製造。李城右路開出罰球，無人看管的馬古尼尾柱頭槌二傳，回防的法明奴出腳，幾乎擺烏龍，幸好艾利臣用腳擋出。

57分鐘，拿比基達接應法明奴傳送後繼續推進，與李城守將有身體接觸後倒地，但球證未有吹罰12碼，紅軍球員十分不滿。

按圖放大：利物浦VS李斯特城戰況

+ 6 + 5 + 4

占士麥迪臣門前失機。（路透社）

失分仍拉開榜首差距 領先曼城5分

眼見球隊進攻未有明顯起色，領隊高普一口氣作出兩個調動，66分鐘換入拉爾拉拿與法賓奴，收起基達和沙基利。只是紅軍控球雖佔優，尾段亦更積極進攻，最終都無法再取得入球，只能與李斯特城踢成1：1完場，各得1分。

縱使未能全取3分，賽後累積61分的紅軍仍可以鞏固榜首優勢，與次席曼城分差拉開至5分。

至於有韓國國腳孫興慜回歸的熱刺，同日反勝屈福特2：1，目前24戰得54分，追至只落後曼城2分。

周三各場英超賽果：

利物浦1：1李斯特城

熱刺2：1屈福特

般尼茅夫4：0車路士

修咸頓1：1水晶宮