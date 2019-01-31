【英超】孫興慜歸熱刺即正選披甲　尾段入波救世反勝屈福特

熱刺陣容不整，連續在聯賽盃及足總盃出局，對球隊打擊甚大。韓國在亞洲盃意外8強止步，孫興慜成為球隊的「及時雨」，在今輪英超聯賽為熱刺於尾段扳平，其後更由洛蘭迪的入球奠勝，以2：1主場反勝屈福特，取得重要的3分，與榜首收窄至7分距離。

韓國上周五（25日）在亞洲盃8強一球不敵卡塔爾，緣盡今屆亞洲盃，亦使孫興慜可以提早歸隊，對於有迪利阿里及哈利卡尼受傷的熱刺而言，必定是大好消息。孫興慜今仗同樣正選披甲，夥拍洛蘭迪攻堅，主場迎戰屈福特。

熱刺反勝屈福特後，在聯賽榜與榜首的利物浦收窄至7分距離。（路透社）

客軍屈福特在今仗先開紀錄，上半場38分鐘賀利巴斯（José Holebas）開出角球，中堅卡夫卡特（Craig Cathcart）力壓山齊士跳頂得手，領先1：0。熱刺在下半場加強攻力，希望盡早收復失地，惟洛蘭迪連番門前失機，無助球隊追平。

屈福特中堅卡夫卡特（15號）接應角球頭槌得手，為球隊在上半場先拔頭籌。（路透社）

洛蘭迪今仗多次錯過入球機會；他在完場前將功補過，攻入奠勝一球。（路透社）

熱刺戰至比賽尾段，孫興慜挺身而出，禁區內左腳勁射破網，射入今季聯賽第9球，80分鐘為熱刺追成平手。

熱刺扳平後乘勝追擊，連番失機的洛蘭迪終於建功，接應丹尼路斯的左路傳中球，頭槌得手，於87分鐘為熱刺奠定勝局，反勝屈福特2：1。熱刺在主場全取3分後，以54分暫列聯賽榜第3位，與失分的利物浦收窄差距至7分；反勝為敗的屈福特則以33分，排聯賽第9位。

孫興慜歸隊後隨即入球助球隊扳和，慶祝時振奮球隊士氣。（路透社）

洛蘭迪在比賽尾段頭槌建功後，與主帥普捷天奴相擁慶祝。（路透社）

在哈利卡尼及迪利阿里養傷時，孫興慜對熱刺前線更是至關重要一員。今仗攻入扳平一球，助球隊反勝，顯出孫興慜確實是不可或缺的主力球員。

這名26歲韓國球員在賽後指球隊在落後下依然奮戰，顯出對勝利的決心，並對歸隊隨即為球隊貢獻比入球更雀躍，「在上半場我們製造不少機會，但無法轉化成入球，隨後更被對手領先，但我們未有放棄，全隊上下亦展示出決心，我們值得取得3分。我感到非常高興，當我再披起熱刺球衣便助球隊全取3分，比起取得入球更為重要，今場勝仗對我與球隊同樣重要」。

孫興慜與洛蘭迪兩名入球功臣，為熱刺今仗反勝屈福特。（路透社）