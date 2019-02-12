【香港馬術大師賽】賴楨敏梁巧羚返港出戰　為8月東奧資格賽熱身

香港賽馬會馬術隊成員梁巧羚和賴楨敏一直在歐洲訓練，為了今周五（15日）展開的「浪琴表香港馬術大師賽2019」，特地返港參賽。兩人皆視之為8月東京奧運資格賽的熱身戰，期望跳入奧運場地障礙賽。

賴楨敏（Jacqueline）和梁巧羚（Raena）昨日抵港，她倆正密鑼緊鼓準備今年8月於荷蘭舉行的東京奧運資格賽。這次資格賽以團體形式作賽，兩員場地障礙賽港將將聯袂出戰，被問及進軍奧運的信心，去年參與亞運的Raena表示：「由於同區最好的兩個國家日本及澳洲早已取得奧運資格，故資格賽難度相對較低，但中國、中華台北、南韓及紐西蘭的騎手均有一定水準。如果能夠取得東奧資格，可謂夢想成真。」

賴楨敏（右）及梁巧羚（左）昨日才抵港，今個週末便要出戰香港馬術大師賽。（徐焌然攝）

東京奧運資格爭奪戰已經展開，場地障礙賽共有75個參賽名額，取得團體賽資格的20支隊伍，自動獲得3個個人賽參賽資格，剩餘15個名額分於各個區域，香港被列入由東亞、南亞及大洋洲組成的G組，8月的資格賽將決出兩張入場券誰屬。

賴楨敏為2015年場地障礙大獎賽冠軍得主。（資料圖片，楊宇翹攝）

梁巧羚與賴楨敏一同出戰今屆香港馬術大師賽首次增設的「亞洲挑戰賽」，Jacqueline視之為奧運資格賽的熱身戰，特別是能觀摩一眾亞洲騎手的水平，「今年狀態比去年好，非常期待香港馬術大師賽，期望以這個比賽備戰8月的東京奧運資格賽，尤其是今年有3名中國騎手參加」。Raena則說，亞洲較少室內五星級賽事，尤其今年增設亞洲挑戰賽，吸引更多亞洲騎手角逐。除了亞洲挑戰賽，今年也新增亞洲青少年挑戰賽及亞洲青少年大獎賽，讓18歲以下的年輕騎手一較高下。

Raena去年代表香港出戰亞運馬術場地障礙個人賽。（徐焌然攝）

值得一提的是騎師馬術接力賽，將香港賽馬騎師及場地障礙賽騎手連結在一起，Jacqueline表示一班賽馬騎師為「社區英雄」，每年這項賽事都最受到公眾歡迎。

Jacqueline一直在丹麥受訓，未來將以東京奧運為目標。（徐焌然）

2月15日（五）

下午7時15分 香港賽馬會騎師馬術接力賽

下午9時 香港賽馬會金盃賽

2月16日（六）

下午6時30分 香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽

下午8時30分 浪琴表速度挑戰賽

2月17日（日）

上午9時30分 香港賽馬會亞洲青少年大獎賽

下午3時分 浪琴表馬術大獎賽