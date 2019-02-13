【亞冠盃．直擊】傑志出局　李毅凱功臣變罪人：要變得更強

港超球隊傑志周二（12日）作客馬來西亞球隊霹靂，出戰亞冠盃外圍賽第二輪，雙方法定時間及加時後踢成1：1，最終戰至互射12碼階段，於追平功臣李毅凱及後衛丹尼先後射失下僅負，無緣再戰亞冠分組賽。 今仗由功臣變成罪人，「藍鳥」中堅李毅凱指將銘記這次教訓，「我不怕失敗，之後會變得更強。」誓要於轉戰亞協盃後創佳績。 香港01記者袁志浩 馬來西亞怡保直擊

傑志中堅李毅凱今仗於隊友馬特史密夫被逐後臨危受命，後備入替並於法定時間之射入扳平一球，一度重燃「藍鳥」晉級希望，惟最終這位後衛於互射十二碼第五輪射失，令傑志最終無緣附加賽，可說是短時間內經歷「天堂」與「地獄」，賽後他難掩失望，只能垂下頭步出球隊，並需由隊友安慰。李毅凱接受訪問時坦言，「一定不會忘記職業生涯的這一晚」，但強調自己並不會因而氣餒，「我不怕失敗，之後會變得更強。」

李毅凱在傑志對霹靂一戰，由入球功臣變射失12碼的罪人，賽後難掩失望。（袁志浩攝）

「藍鳥」未能繼去年之後再戰亞冠分組賽，李毅凱稱足球便是一項留有遺憾的運動，將目標放在之後的賽事上，「我對自己很失望，但同時這是一個反思的機會，讓我之後做得更好。往後仍有很多比賽，要取勝並拿回更多信心，亞協目標是要入四強，甚至決賽。」

傑志主教練朱志光稱，在亞協盃分組賽作客朝鮮的4.25，或比作客霹靂更困難。（袁志浩攝）

朱志光：變化比計劃快 落敗無話可說

至於主教練朱志光稱球隊賽前部署充足，希望於天氣較熱的情況下保留體力，讓對方先進行逼搶，因而派出陳晉一及羅梓駿等小將出場，令板凳深度更充足，以應付下半場賽事，惟「變化比計劃快」，被上半場一次犯錯，以及換邊後踢少一人影響，「很開心球員沒有放棄，很有耐性地追和，加時我本已打定輸數，最後互射12碼落敗亦無話可說，球員已完成自己的工作。」

傑志出局後即轉戰亞協盃分組賽，同組球隊有朝鮮球隊4.25及台灣代表航源FC，朱志光指今仗已證明球員鬥志高昂，亞協不怕任何對手：「我們已有幾年沒有踢亞協，雖然賽事水平不太高，但亦有很多強隊，相信作客朝鮮，會比今仗更困難，但只要保持鬥志，亞冠或亞協都是一樣。」