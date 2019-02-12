【亞冠盃．直擊】王振鵬事隔11載再鬥霹靂　世事變唯獨熱情不變

上月捧走高級組銀牌冠軍的傑志，今日（12日）展開再闖亞冠分組賽之路，作客馬來西亞球隊霹靂爭奪附加賽席位。11年前「藍鳥」守門員王振鵬亦曾隨隊到訪怡保出戰亞協盃分組賽，當年一臉傻氣的小子躊躇滿志，為出外見識而感高興，卻為擔心犯錯而緊張。 11年後的今天，昔日大軍名單上的戰友早已各散東西，唯獨王振鵬仍默默為球隊把守最後一關，這些年來球隊經歷亞洲賽洗禮，進攻風格、球員實力，以至認受性均轉變甚大，就連「阿鵬」亦早已「派膠」不再，可是他對足球的熱情依舊，「我心境仍很年輕，能夠踢亞冠的機會已不多，這次亦要好好把握，再殺入亞冠分組賽」。 香港01記者 袁志浩 馬來西亞怡保直擊

怡保是馬來西亞霹靂州的首府，這裏是大馬最大城市之一，人口近70萬，當中市中心居民以華裔居多，約佔四分之三，市民普遍說廣東話，是馬來西亞少數以粵語為主要語言的城市。傑志下榻酒店旁，正是華人居住的集中地，大街小巷的店舖上都印上繁體字，感覺好不熟悉。

亞冠盃外圍賽第二輪 傑志 Vs 霹靂 日期：2019年2月12日（星期二） 時間：晚上9時正（當地及香港時間） 地點：馬來西亞怡保霹靂體育場

前往霹靂洲首府怡保的途中，王振鵬腦中已閃過11年前的回憶，他坦言是個「奇怪的想法」。（袁志浩攝）

「藍鳥」守門員王振鵬對怡保亦有一份熟悉感，2008年的亞洲足協盃分組賽，當時傑志便曾作客霹靂，「阿鵬」坦言踏足這裏的那一剎，腦海中的確出現過奇怪的思緒，「於檳城下機後坐隊巴來怡保，我坐在車上望向窗外，突然想起11年前首次來這裏踢亞協的情境，當時的心情跟現在很不同，我即刻走去問隊中的年輕球員，想知他們現在又有甚麼想法。」

酒店旁是華人聚居地，適逢農歷新年，紅色的燈籠高排，門上貼滿揮春，感覺不似處身外地。（袁志浩攝）

11年後唯一「生還者」 見證傑志初哥變常客

那時候的「阿鵬」從大連來港只得3年，24歲的大男孩沒有太多出外比賽的經驗，與現在陣中小將異同的，便是他當時早已取得正選位置，對作客感覺新鮮，心情卻相當緊張，「那屆第一次代表傑志踢亞洲賽，有點開心亦有點害怕。開心是可以去外邊比賽，很想見識亞洲其他球隊的水平，當時知道這裏有很多球迷入場觀戰，跟香港有點差距；不過始終沒有太多經驗，年輕時很害怕踢得差，因自己失誤而令球隊輸波。」

「阿鵬」對比賽的印象反而沒有很多，因比賽前一日練習時左手手腕骨裂，最後該仗只列後備，傑志亦以1：2敗陣而回。轉眼間11年已過去，傑志由當年的亞洲賽「初哥」，變成去年歷史性拿下亞冠盃分組賽勝仗的「常客」；於本地聯賽由中游份子逐漸成為班霸，球迷口中亦經常談論「傑志」的名字。

翻查2008年傑志作客霹靂的大軍名單，陣中21位球員就只得「阿鵬」仍為「藍鳥」效力，他是個見證傑志經歷無數變遷、慢慢茁壯成長的老臣子，「加盟球隊（2005年）最初那幾年球員變動很大，前線的基夫跑得很快，我若控球便會長傳給他打反擊，沒有踢法可言，但甘巴爾來到後強調反擊時機要適當，講求組織及控球，球員亦開始建立默契，踢出自己的風格。」

巴塞隆拿式的猜傳及小組入滲，曾令傑志橫掃本地球壇，另一件讓「阿鵬」感受最深的事，是球隊於亞洲漸漸受外界肯定，他很記得早年踢亞洲賽時，總被人看低的畫面：「若早年踢亞洲賽，別人會說對傑志『贏梗」，稱我們為『魚腩』，可以輕鬆全取3分。不過球隊成形後戰況變成『五五波』，近年若分組結果出爐，他們會說傑志可順利出線，其他隊只是爭第二，無論知名度及認受性都大大提高，這是跟11年前最大的分別。」

王振鵬走過的路並不順利，新一年祝願他一帆風順吧。（袁志浩攝）

感激伍健無限信任 「失誤回憶令我更穩陣」

他（伍健）可以放棄我，但卻選擇信任，對我尤如一位家人...

球會於11年之中逐步壯大，「阿鵬」自己又如何？多年前他於比賽上出現過不少失誤，遭球迷戲稱為「膠鵬」，那些現時仍放在Youtube上的「蝦碌」片段，「阿鵬」笑言自己回看亦想笑，明白球迷「相贈」的外號並非一朝一夕的事。他特別提及2007年高級組銀牌與東方交手一役，因自己犯錯而將冠軍斷送，「守門員出現這些失誤，作為老闆很難不憤怒，甚至可以選擇放棄我，但伍生（傑志會長伍健）行落場拍一拍我膊頭，鼓勵我下次再來過...」說到這裏「阿鵬」眼泛淚光，雙手合十並哽咽起來，冷靜過後才續說：「這11年他尤如一位家人，不怪責我之前做得好不好，仍信任地給予我機會。」

失落這面銀牌，「阿鵬」的自責及內疚，反成為他改進的動力，「以往守龍門有很多失誤，所以現在控球、傳球會很『穩陣』，不會求其去搏，腦中會考慮很多情況，若是『五五波』便一定硬淨地將皮球大腳清走。那些經歷在提醒我切勿再犯錯，避免因自己失誤而帶給全隊壓力，幸好近幾年失誤總算減少了。」

談及2007年那次最難忘的失誤，說到傑志會長伍健的信任，王振鵬的眼睛忍不住紅了起來。（袁志浩攝）

心境年輕珍惜每分每秒 「沒有足球便沒有意義」

我認為自己仍很後生，每天練習不會疲累，而是很開心。

今天作客霹靂的亞冠外圍賽，已經是「阿鵬」連續第三年亮相亞冠舞台，亞冠對他來說，曾是又愛又恨，「不是在中國踢的話，其實很少朋友關注我，但踢亞冠就令親朋戚友都看得見；不過若失守又會遭人取笑，說我水平不高，但同時亦想看看彼此的差距，透過比賽學習。」

負面想法相信已於去年一掃而空，上屆分組賽作客鬥韓職球隊全北汽車，「阿鵬」上半場將一記直飛死角的頭槌飛身撲走，獲內地央視節目《天下足球》評選為每周十大金球的第二位，甚至連攻門的球員亦認同的他的表現，「救出射門後他走過來跟我握手，對我亦是一種肯定。」

11年後的這次，「阿鵬」終沒再帶半點緊張，但唯獨對足球的熱情不變，「由年輕小將到老大哥，能留在同一個球會14年，是幸運；傑志這個平台帶給我很多回憶，以及多年的亞洲賽經驗，是幸福。我認為自己心境在30歲，仍是很『後生』，現在每日練習不會害怕或疲累，而是感到很開心，若有一日不練習，那日便沒有甚麼意義。我想多踢幾年，所以很珍惜現時的足球生涯。」「阿鵬」深明自己職業生涯或再沒有下一個10年，能夠踢亞冠的機會已不多，這次都要好好把握，再靠自身努力殺入亞冠分組賽。

「沒有練習的那一日便沒有意義。」王振鵬仍很享往足球帶給他的樂趣。（袁志浩攝）

「若晉級後又再作客蔚山，可有對兩年前的敗仗耿耿於懷？」記者問。

「明（今）日先取勝才說下場吧，這場贏不到說甚麼亦沒有用。」保持一貫「阿鵬」風格，現在就連說話亦這麼「穩陣」。