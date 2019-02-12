【亞冠盃．直擊】傑志10人應戰1：1霹靂　互射12碼告負出局

上季征戰亞冠盃分組賽的港超球隊傑志，今季因香港的總會排名下滑，需由外圍賽次圈踢起，今日（12日）在馬來西亞怡保作客霹靂，在極為艱難的作客環境下，先在早段落後、換邊後不久再踢少一人，但李毅凱在法定時間結束前的入球，助「藍鳥」追和1：1，兩軍在加時再演激鬥。 戰至互射12碼的突然死亡階段，傑志在李毅凱及丹尼先後射失下落敗出局，需跌落亞協盃分組賽再戰。 香港01記者袁志浩 怡保直擊

馬來西亞足球氣氛素來熾熱，怡保也一樣，霹靂時隔11年重返亞洲賽場，球迷都樂了，賽前不少霹靂球迷在網上半挑釁半開玩笑地取Kitchee的諳音，嘲諷這支香港球隊是「Hello Kitty」；賽前一小時的霹靂球場，已有數千人浩盪進場，警察也嚴陣以待，每隔幾米就有保安或警員鎮守。

霹靂的死忠球迷「The Supporters」聲勢浩大。（袁志浩攝）

與傑志主帥朱志光份屬好友的馬來西亞國家隊主教練陳清和，與朱志光太太（左一）等入場觀戰，據知陳清和亦有應徵港足主教練一職。（袁志浩攝）

霹靂逾8千球迷入場造勢 傑志30人打氣團頑抗



上季在馬來西亞超級聯賽排第2位的霹靂，成立至今已有98年，於2004至08年間多次出戰亞協盃，曾與晨曦、傑志及愉園交手，但在2007年開始陷入財困，失去多名核心球員，近年亦多在聯賽中下游徘徊。直至2016年開始漸漸重返正軌，去年更歷史性首度奪得馬來西亞盃冠軍，今季更初征亞冠外圍賽，儘管入場人數不及上一仗主場對吉打的「北部打吡」，但仍有8605入場，當中以為數百多人的霹靂死忠球迷－－「The Supporters」氣勢最盛，以東南亞一貫強盛的鼓聲和歌聲高唱：「We love you Perak, we do！」而傑志亦有約30名球迷隨軍作客打氣，希望在艱難的作客環境下支持球隊。儘管場內球迷如此熱情，但馬來西亞方面未有機構為這場比賽製作轉播，令無入場的球迷無法收看賽事，不過，場內亦有熱心的馬來西亞及香港球迷以手機等裝置，在網上直播賽事，儘管質素一定不及電視轉播，但總算讓未能入場的球迷過過癮。

約30人的傑志打氣團力抗霹靂主場氣勢。（袁志浩攝）

霹靂主場氣勢強勁，開賽早段已先開紀錄。（袁志浩攝）

霹靂早段建功 傑志半場落後



傑志今仗派遣兩名青訓小將陳晉一及羅梓駿，分任左翼及右閘，作客之下早段亦明顯受壓，開賽10分鐘內，霹靂已有4、5次攻勢，主要靠兩翼側擊，希望輸送予中鋒基爾馬，至15分鐘主隊先開紀錄，貝蘭丹簡恩左路傳中，基爾馬頭槌二傳予雲達雷斯門前篤入。落後的傑志早段攻勢不多，在僅有的進攻機會以盧卡斯為主要突破點，惟兩次長傳予這位巴西射手都未能把握機會，其中一次得以控定皮球壓入禁區，起腳前已遭對方守將解圍，29分鐘，盧卡斯一次禁區內抽射未能命中目標。主場氣勢極強的霹靂繼續向「藍鳥」施壓，兩度以高波威脅傑志，但未能進一步擴大比數；41分鐘，客軍亞援中堅馬特史密夫因侵犯基爾馬遭黃牌警告，43分鐘，費蘭度右路畸角位交予入楔的盧卡斯，但在12碼點附近，霹靂門將哈金快一步出迎解圍，傑志半場落後一球。

陣中華人球員較少的傑志，在對霹靂的關鍵之戰遣小將陳晉一正選上陣。（袁志浩攝）

馬特史密夫（左一）下半場早段就因犯手球，兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

傑志兩度食詐糊 李毅凱完場前追和



換邊後僅4分鐘，霹靂一記遠射疑省中馬特史密夫的手，球證向本已有牌在身的馬特史密夫出示第二面黃牌，這名前澳洲國腳終兩黃一紅被逐。儘管少踢一人，但傑志攻勢反而見起色，53分鐘，華杜斯中圈附近直傳予盧卡斯，後者壓入禁區擺過一名後衛笠射遠柱卻高出；5分鐘後，霹靂中場沙耶迪把握傑志球員解圍不遠，在禁區頂施窩利抽射，王振鵬飛身救出。66分鐘，費蘭度開出角球直接彎入網，惟球證指門前的陳晉一侵犯對方後衛在先而判入球無效；78分鐘傑志再食一「詐糊」，佐迪右路傳中予尾柱的費蘭度撞入，但旁證指佐迪傳中時皮球已彎出底線，入球再次無效。

傑志落後之下，下半場先後調入李毅凱及鄭展龍，86分鐘兩名傑志青訓產品合作追和，客軍左路開出短角球，鄭展龍斬入禁區「大漏」，尾柱的李毅凱心口控定一抽入網追成1：1，這一球亦令傑志免於在法定時間出局的命運，將比賽帶入加時階段。

費蘭度一度開出角球直彎入網，惟球證指陳晉一（左）犯規在先。（袁志浩攝）

李毅凱（右三）在完場前冷靜抽入，助傑志追平。（袁志浩攝）

李毅凱助傑志追和，將比賽帶入加時階段。（袁志浩攝）

加時未分勝負需「射碼」決勝



加時戰前夕，霹靂球迷以「維京式」打氣為主隊造勢。加時上半場9分鐘，獻出助攻的後備奇兵鄭展龍疑有傷在身，再被換走，由唐建文入替。儘管傑志少踢一人，但霹靂攻勢未能回復法定時間早段的威勢，只得基爾馬一記遠遠偏離目標的射門，而入球功臣雲達雷斯禁區頂起腳亦無力，被王振鵬輕鬆沒收，完半場前主隊霹靂幾乎再度超前，雷斯衝頂僅僅柱邊出界。進入加時下半場，傑志全軍退守，王振鵬一度被對方球員侵犯，需治療數分鐘，不過其後「藍鳥」防線仍頂得住對手攻勢，雙方戰畢120分鐘仍踢成1：1未分勝負，需互射12碼。

傑志門將王振鵬曾救出第4輪12碼，惟主射第5輪的李毅凱未能把握機會奠勝。（袁志浩攝）

傑志憾負霹靂出局，眾將都一臉失望。（袁志浩攝）

傑志兩「左腳仔」射失 遺憾出局轉戰亞協盃



互射12碼第一輪，傑志由佐迪主射中鵠，霹靂的雲達雷斯主射亦入網；第二輪，盧卡斯為客軍主射，門將稍稍拍到仍入網，霹靂阿辛阿蘭同樣射入；第三輪，傑志由華杜斯燙右邊地波入網，霹靂同告得手；第四輪客軍艾里奧再射手，主隊里安祖操刀被王振鵬接實。第五輪關鍵一球，傑志入球功臣李毅凱主射，被對手門將擋出，基爾馬再為霹靂操刀得手，需進入突然死亡階段，唐建文主射首輪射入，霹靂副隊長沙魯薩德亦建功緊咬；第二輪，丹尼主射被門將擋出，霹靂柏爾拿射中楣底彈入，助主隊以總比數7：6（互射12碼6：5）淘汰傑志，這支馬來西亞球隊將於下周二（19日）作客韓職勁旅蔚山現代。



傑志則會轉而出戰亞協盃I組，由4月初開始出戰分組賽，同組球隊暫有朝鮮的4.25及台灣的航源FC，餘下一隊名額誰屬，則視乎亞協盃資格賽賽果，蒙古的額日西莫跟朝鮮球隊黎明將於在亞協盃資格賽交手，勝方將進入附加賽鬥港超球隊和富大埔，勝方將獲分組賽資格。

霹靂成功打入亞冠盃外圍賽第三圈，全隊熱烈慶祝。（袁志浩攝）