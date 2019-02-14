【英超】雲格讚熱刺似曼聯92一代　年輕球員有才華略欠成熟

熱刺在歐聯十六強首回合，主場炒多蒙特3：0。前阿仙奴主帥雲格在電視台節目上，大讚熱刺似有碧咸、傑斯等巨星壓陣的曼聯「92一代」，又就普捷天奴仍未帶熱刺捧盃的情況表示同情，皆因「在英格蘭奪標確實有難度」。

雲格日前以客席球評身分，評論熱刺歐聯十六強首回合主場以3：0擊敗多蒙特；這位法國籍名帥認為熱刺的年輕球員，才華可比曼聯「92一代」：「我雖是個阿仙奴球迷，講這樣的話有點敏感，但我想講他們（熱刺）的質素很高，跟傑斯、史高斯、畢特、碧咸及利維尼兄弟那一代曼聯很相似，一直衝擊頂峰。」

不過，雲格就認為熱刺一班球員仍有不足：「他們有才華，但在關鍵時刻卻欠缺成熟，未來兩三年需要變得更成熟。」

熱刺以3球大勝多蒙特。（Getty Images）

雲格認為熱刺這一代球員與曼聯「92一代」相似。（Getty Images）

「英格蘭足壇爭標路不易走」

普捷天奴2014年成為熱刺主帥，至今仍未為球會帶來任何錦標；雲格對此表示同情，直言英格蘭足球爭標路不易走：「在英格蘭要奪得獎盃不易。」

他更用自己在阿仙奴的經歷作例子：「我在阿仙奴最後的獎盃（2017年足總盃），4強要對曼城，決賽要鬥車路士。就算是這樣荊棘滿途，作為領隊仍是想得到獎盃。」

普帥成為熱刺主帥至今仍未能奪得任何獎盃。（Getty Images）

熱刺近3季都成功殺入英超三甲，但仍未能完成首次奪得英超的大業。今季又疑因球場興建成本不斷增高，令到普帥在夏、冬兩個轉會窗都未能增兵。歐洲賽方面，今季為普捷天奴首度帶隊殺入歐聯淘汰賽階段。

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