【歐聯】熱刺下半場發揮判若兩隊　普捷天奴半場奇招奏效

熱刺的兩大前線主力哈利卡尼及迪利阿里因傷缺陣，使熱刺在足總盃及聯賽盃連環出局。不過，孫興慜戰畢亞洲盃後歸隊，使球隊猶如重生一樣，挾聯賽3連勝之勢出戰今場歐聯16強首回合，在下半場連入3球挫多蒙特。主帥普捷天奴在半場休息時向球員展示影片，此舉果然奏效，他更大讚麾下球員是英雄。

熱刺今仗除了哈利卡尼及迪利阿里缺陣外，正選左閘丹尼路斯亦有輕傷在身，今仗未有列正選上陣。主帥普捷天奴委派維頓漢任左後衛，這決定亦使外界驚訝，該名比利時的後衛的表現證明普捷天奴的決定正確，交出入球及助攻各一，助球隊在主場3球淨勝多蒙特。

普捷天奴果斷起用維頓漢任左翼衛，該名比利時球員亦以入球及助攻證明普帥的決定正確。（路透社）

熱刺3球大勝多蒙特圖輯（按圖放大）

+ 8 + 7 + 6

熱刺的後防於上半場受盡壓力，多蒙特的連番攻門亦未能射破洛里斯的十指關，加上熱刺未有一次中目標的攻門，使上半場形勢一面倒。不過，熱刺在下半場表現判若兩隊，全因普捷天奴在半場休息時，向球隊展示影片，「上半場的形勢對球隊相當不利，我們作出不少草率的決定，而球員們亦未能發揮，與我的預期有所出入。在半場休息時，我向他們播放一些影片，加上稍為調整陣容，助球隊在下半場改善表現。」

洛里斯在上半場化解多次多蒙特的攻門，力保球隊不失。（路透社）

孫興慜戰畢亞洲盃歸隊後，在今仗下半場2分鐘撞射開紀錄，攻入他歸隊後4仗來的第4個入球，助球隊四連勝。

普捷天奴賽後大讚該名韓國球員，指他再一次表現高水平的發揮，更笑言下次孫興慜再入球，他便可返回更衣室等待球賽結束，「孫興慜在下半場早段的入球，對全隊上下無比重要，為球隊領先亦帶來士氣。孫興慜今仗表現同樣無懈可擊，他在場上的表現令人大有信心，為球隊注入不少能量，加上他每仗亦不斷進步。或許，下仗他再取得入球後，我便可以返回更衣室洗澡，等待球賽結束。」

孫興慜連續4場建功，助球隊在各大賽事四連勝。（路透社）

熱刺在上周日擊敗李斯特城後，雖比多蒙特少一日的休息時間，但未有影響球隊在今仗取勝。普帥將今場勝仗的功勞歸功一眾球員，並希望次回合作客同樣取勝而回，「我必須稱讚球隊的表現，他們是『英雄』，因他們在周日戰畢李斯特城一仗後，僅得3日時間休息，但他們今仗亦表現出無比的活力，絕對是致勝的關鍵。縱然3球擊敗多蒙特，但他們依然是一支強頑的隊伍，所以我們在次回合亦要努力爭勝。」次回合將於香港時間3月6日，返回多蒙特的主場舉行。

歐霸直播賽程（按圖放大）

普捷天奴大讚麾下球員表現出色，但同時希望他們在次回合亦有好表現。（路透社）