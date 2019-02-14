【歐聯】熱刺主場3球破多蒙特　阿積士被VAR推翻入球僅負皇馬

昨晚（13日）上演的歐聯16強首回合賽事，阿積士及熱刺分別主場出戰，兩軍在上半場同樣力保不失，惜下半場的結果卻命途各異。 熱刺門將洛里斯在上半場屢救險球，下半場在維頓漢的入球及助攻各一，助球隊主場大勝多蒙特3：0。相反，阿積士被VAR判入球無效後被皇馬攻破大門，阿辛斯奧在完場前奠勝，令主隊以1：2不敵皇馬。

多蒙特作客溫布萊球場在上半場反客為主，製造不少埋門威脅熱刺後防。熱刺主帥普捷天奴派出阿根廷的年輕後防祖安科夫（Juan Foyth）先任正選，今季首度於歐聯賽事中登場，但他在後半場未有及時解圍，被普列錫偷走腳下球後窄角度施射，幸洛里斯撲出，令該名阿根廷守將不致成為罪人。其後，洛里斯再救出迪蘭尼（Thomas Delaney）的遠射及薩加度（Dan-Axel Zagadou）的頭槌攻門，為熱刺化險為夷，上半場力保清白之身。

熱刺門將洛里斯在今仗屢救險球，其中在上半場撲出多蒙特的連翻攻門。（路透社）

孫興慜接應維頓漢傳中，掃把腳撞射入網開紀錄。（路透社）

今仗充當左翼衛的維頓漢在下半場成為主角，為球隊貢獻一個入球及助攻。上半場久攻不下的多蒙特，下半場2分鐘便失守，維度漢上前助攻，傳中越過薩加度的頭頂，孫興慜掃把腳撞射入網，在47分鐘先開紀錄。維度漢在83分鐘切入禁區，接應奧里亞（Serge Aurier）的傳中球，左腳近射入網；加上後備入替的洛蘭迪在3分鐘後接應角球頭槌得手，助熱刺主場以3：0擊敗多蒙特。

維頓漢今仗挺身而出，在下半場交出入球及助攻各一，領球隊3球淨勝多蒙特。（路透社）

後備入替的洛蘭迪在賽事末段頭槌建功，錦上添花。（路透社）

另一場歐聯16強賽事，由阿積士主場迎戰皇家馬德里，主隊在上半場力逼下取得不少機會，其中包括杜辛泰迪治的射門被門柱擋出，及後達利亞費高近射入網，卻因隊友越位在先，被VAR判為入球無效，未能領先稍為欠運。

阿積士在上半場由達利亞費高近門得手，但球證翻查VAR後，判入球無效。（路透社）

賓施馬禁區內射破阿積士大門，打破彊局。（路透社）

阿積士上半場未能先拔頭籌，反被皇馬在60分鐘打破僵局，雲尼斯奧斯祖尼亞（Vinicius Junior）在左路突破穿針引線，禁區內橫傳予賓施馬起腳得手領先。阿積士在75分鐘終於取得入球，大衛拿尼斯（David Neres）左路地波傳中，薛耶治撞射入網扳平。可惜主隊最終逃不過主場失利的厄運，卡華積在右路交出致命傳中球，越過衝前的阿積士門將奧拿拿（Andre Onana），阿辛斯奧輕鬆左腳將皮球送入網，為皇馬作客以2：1力克阿積士。

薛耶治在下半場為阿積士扳平，惜無助球隊在主場失利。（路透社）