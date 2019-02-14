【女足】愉園挫公民距聯賽冠軍只差一步　王素嫻：今季決心很大

上季賽馬會女子聯賽成「三國鼎立」之勢，連續5季奪冠的傳統勁旅公民、新埋班的愉園和傑志成為Big 3，單循環的制度下，愉園在開鑼戰憾負最終奪冠的傑志，即使餘下11仗全勝都未能力挽狂瀾。 曾因一仗失利而飲恨，令愉園女將以更強的決心回歸。今季女足聯賽換上雙循環制度、亦分成甲乙兩級別，矢志奪得女甲聯賽冠軍的愉園在昨晚（13日）的首循環補賽，向原本位列榜首、屬最大爭標對手的公民送上兩蛋，倘周日晚在對港會一戰獲勝，將提早鎖定愉園女足隊史首個聯賽冠軍。

公民及愉園賽前都未嘗敗績，公民女足以12賽34分排榜首，上月底曾以7：1狂勝衛冕的傑志，盡顯霸氣；少賽1場的愉園女足早前亦曾向傑志送上3蛋，以33分緊隨公民之後。公民僅餘1輪賽事未踢之下，意味愉園若在這場「6分波」獲勝、再於下輪聯賽擊敗港會，將鎖定隊史首個女甲聯賽冠軍。無論是傳統班霸公民、或今季大勇的愉園，陣中大多是香港代表，昨晚交鋒兩軍亦踢得均勢，至41分鐘才由姚希雯打破膠着局面，這位港隊中場接應陳芷欣右路回傳至禁區頂，持球推入禁區，公民後衛一直未能解圍，皮球終再落到姚希雯腳下，她冷靜射破門將十指關。落後的公民換邊後傾力反撲，早段攻勢浪接浪，最「近磅」一球屬張煒琪禁區頂抽射，但遭愉園門將吳卓蔚單手托出楣頂。51分鐘愉園擴大領先優勢，隊中神射手宋麗雯突破越位，直傳予後上的王素嫻單刀射成2：0，這個入球亦為愉園鎖定勝局。

姚希雯（左二）為愉園先開紀錄。（高詩琦攝）

女足聯賽︰公民對愉園圖輯（按圖放大）

+ 12 + 11 + 10

擊敗公民後，愉園距離首個聯賽冠軍只差一步，眾將雖為勝出關鍵戰而興奮，但同時亦不敢鬆懈，主教練鮑家耀賽後向球員道：「我們下一場若贏波就是冠軍，你們值得拿到這個冠軍！」

王素嫻為愉園奠定2：0勝局，全隊一同慶祝。（高詩琦攝）

愛爾蘭籍前鋒宋麗雯不斷以速度及體力衝擊公民防線，目前暫以19球居女甲射手榜次席。（高詩琦攝）

愉園上季失冠鮑家耀自責 姚希雯：他令我們有力奪冠

攻入第一球的姚希雯透露，全軍今季都極有決心要奪冠，與上季初接任主帥的鮑家耀不無關係：「上季輸了第一場而失落冠軍，鮑sir會怪責自己，但我們覺得那是全隊的責任，不能說因為當時教練未熟悉球員，就是他的責任，若能奪冠，希望能將錦標送給大家和鮑sir，證明他帶我們帶得好好，令我們有能力拿冠軍。」談及對港會的關鍵戰，「希雯」稱：「對港會大家都大信心，對過很多次，而且我們合作過這段日子後，已建立了默契和信心。」另一入球攻臣王素嫻指，今仗下半場早段一度受壓，希望戰畢港會後，下周再於次循環對公民，表現會有所改善，她亦指上季僅僅錯過聯賽冠軍，令全隊都有很大決心：「今季決心很大！我們每一次練習，鮑sir都提點我們不要鬆懈，我們每次練習都很認真，下班後趕頭趕命，都是為了這目標。」

愉園女足上季在「開咧戰」敗予傑志致失落聯賽冠軍，主教練鮑家耀曾因而自責，而麾下球員希望將錦標獻給他。（高詩琦攝）

愛爾蘭籍鋒將宋麗雯：有信心爭神射手

上季加盟愉園的愛爾蘭籍前鋒宋麗雯，今仗雖未有進帳，但這位前鋒不斷衝擊公民防線、更交出助攻，同是愉園贏波的一大關鍵，她今季在女甲聯賽暫時攻入19球，落後公民的張煒琪1球，洋名Yasmin的她有信心可後上成為神射手：「當然希望可以成為神射手，若保持水平，我們可以再多進數球。」她又指今仗擊敗強敵雖然開心，「但一定不可以鬆懈」。宋麗雯透露自己的父親是香港人，她每年夏天都會回港，亦享受在港生活，而能否取得特護則是未知數，但若有機會，亦希望代表香港出戰國際賽。

擊敗強敵公民、只差一步就能奪冠，愉園隊長王淑芬賽後興奮不已。（高詩琦攝）

奧運外次圈抽入死亡之組 港將仍望出線

2020東京奧運女子足球亞洲區外圍賽第二圈，昨日已完成抽籤，香港獲抽入B組，同組對手有小組東道主烏茲別克、越南及約旦，將於4月1至9日在烏茲別克上演單循環的小組賽，只得首名球隊方可出線至外圍賽最後一圈。愉園陣中的港隊後衛王素嫻指，港隊曾跟三支對手交鋒，認為三隊均是速度高、難應付，希望做好細節搶分，而同樣代表香港的姚希雯坦言港隊再一次落入「死亡之組」：「技術上我們不會輸蝕，但對抗性有所不及，無論如何，都會以首名出線為目標。」

愉園女足尚要集中精神應付下一輪對港會的賽事，獲勝後才可封后。（高詩琦攝）