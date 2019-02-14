【歐霸】阿仙奴遠征白俄羅斯　奧斯爾藍斯齊榜上無名

奧斯爾過去兩戰都未有上陣，周四（14日）阿仙奴歐霸作客巴迪一戰，亦未有隨「兵工廠」飛到白俄羅斯。 領隊艾馬利指該名德國前國腳因身體抱恙，仍未完全康復，所以才將他剔除在大軍名單之外。

奧斯爾因病未能於阿仙奴上輪英超3：1擊敗哈特斯菲一仗候命，艾馬利表示不止他，艾朗藍斯（膝蓋）及柏柏斯達夫普路斯（足踝）亦狀態不足以隨隊出征。

艾馬利說：「我只帶了自己認為可以落場的球員到白俄，藍斯仍未復操，柏柏斯達夫普路斯已復操但狀態不足，奧斯爾也是一樣。」

據艾馬利所說，奧斯爾狀態不足不能隨軍出發去白俄。（Getty Images）

艾朗藍斯膝傷未癒，今仗同樣掛免戰牌。（Getty Images）

有球評指奧斯爾根本可以上陣，但其風格與艾帥傾向壓逼的戰術格格不入，令該名西班牙籍教頭寧可將他收起，不希望破壞慢慢成形的新風格。

有傳奧斯爾在阿仙奴已地位不保。（Getty Images）

丹尼斯蘇亞雷斯或正選出擊

由巴塞隆拿借得丹尼斯蘇亞雷斯，今次亦有隨隊出征，惟艾馬利不願透露他會不會正選落場：「他適應得很好，但仍需要多一點時間。當然他可以正選上陣，但亦有可能會先作後備。」艾馬利指蘇亞雷斯的情況不能操之過急，會適當地給他上陣機會。