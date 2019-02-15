【世界盃】智利總統宣布聯同南美三國　申辦2030年世界盃

2026年世界盃將由美國﹑加拿大及墨西哥合辦，並即將參賽球隊首度增至48隊。美洲三國合辦世界盃，使不少國家亦希望照辦煮碗，與鄰國合作舉辦世界盃。阿根廷﹑烏拉圭及巴拉圭，加上剛加入的智利，希望舉辦2030年的世界盃。 另外，英倫三島及愛爾蘭的數個足總亦有討論合辦的可能性。

早在2017年7月底，阿根廷及烏拉圭便宣布有意合辦世界盃，兩軍在友誼賽後，美斯及蘇亞雷斯更一同穿衣印有20及30的球衣，一同為申辦世界盃宣傳。在一個月後，巴拉圭亦宣布加入申辦集團。

美斯與蘇亞雷斯在2017年穿起印有20及30的球衣，為合辦2030年世界盃宣傳。（Twitter截圖）

在一年多後，再有另一個國家宣布一同合辦，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）在當地時間周四，透過Twitter公布，與南美三國合作申辦世界盃。智利總統皮涅拉表示在數月前向三國的總統提議加入申辦集團，其餘三國經過考慮後，決定接納他的建議，一同申辦2030年世界盃的主辦權。

智利總統皮涅拉公布將加入南美三國的申辦集團。（Twitter截圖）

2030年將會是世界盃第100周年，而1930年的首屆世界盃於烏拉圭舉行。南美四國包括阿根廷﹑智利﹑巴拉圭及當年主辦國烏拉圭，亦有意聯手舉辦100周年的世界盃，如果該屆賽事可以在烏拉圭舉行，將更具意義。

巴拉圭﹑烏拉圭及阿根廷早在2017年宣布，希望舉辦2030年的世界盃。（視覺中國）

另外，英倫三島及愛爾蘭的足總，早前亦就申辦世界盃作評估，審視現有場地是否適合舉辦世界盃。不過，正如奧脫福﹑晏菲路，甚至即將落成的新白鹿徑球場，建設上或要作微調，才可合符世界盃的場地資格，所以現時一直未有定案，會否申辦2030年的世界盃主辦權。