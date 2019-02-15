【港超聯】金東進回歸傑志成青訓教練　朱志光：經驗毋庸置疑

韓國前國腳金東進自去年年尾與港超球隊傑志的合約屆滿後，一直未有找得合適球會落班，傑志今日（15日）宣布此子將重返「藍鳥」，並擔任青訓教練一職，協助培訓梯隊的青少年球員。

37歲的金東進一直希望繼續在香港發展足球事業，傑志今日終宣布這位前韓國國腳回歸，以青訓教練的身份於「藍鳥」展開新一頁，而若傑志一隊外出參戰亞協盃賽事，金東進亦會負責安排留港球員的訓練，他對此感到高興，「很開心可以重返傑志，因為這裏是我來港後的首個落腳地，能再與傑志職球員合作是相當高興的事。未來教導年青球員的時候，我會將自己的經驗傳授給他們，令他們可以改進及成長，成為一位職業球員。」據了解金東進目前會專注於教練工作，但仍希望未來有機會可延續球員身份。

金東進回歸傑志擔任青訓教練，「藍鳥」足球總監兼主教練朱志光稱其經驗毋庸置疑。（傑志提供）

正修讀亞洲足協B級教練執照 朱志光：專業態度成小將榜樣

金東進出道早年曾效力韓職球隊FC首爾，其後轉投俄超的辛尼特，曾協助球隊贏得歐洲足協盃（現稱歐霸杯）及歐洲超級盃冠軍。司職中堅的他亦曾為韓國國家隊披甲62次並取得兩個入球，且曾出戰2006年世界盃決賽周。金東進於2016-2017球季季中加盟傑志，期間曾為「藍鳥」贏得不少錦標，包括連續兩屆本地三冠王，惟因受傷患困擾而令出場時間大減。今季更被借用至凱景，但與傑志的合約於去年底屆滿後未獲續約，經過兩個月後終落實回歸傑志，成為青訓教練。

金東進近年於傑志上陣時間大減，今屆上半季曾外借另一球會凱景。（資料圖片）

傑志足球總監兼主教練朱志光表示：「金東進出戰過2006年世界盃等大賽，經驗毋庸置疑，他亦正修讀亞洲足協B級教練執照，我們期望他的專業態度將能為本地小將樹立良好榜樣。」