【港超聯】劉智樂後備登場兩分鐘即被逐　飛馬2：0凱景力追前列

周五（15日）晚舉行的港超獨腳戲，由仍存在爭標希望的香港飛馬，於主場旺角大球場迎戰榜尾的凱景，飛馬即使有劉智樂「閃電式」領兩黃一紅被逐，但仍以2：0擊敗對手。 飛馬冬季轉會窗加盟的3名新球員大衛拉菲爾、袁振昇及曾至孝，此仗均獲派出場，其中29歲的曾至孝自一年半前受傷後再踏旺角場，體驗久別多時的比賽氣氛，他希望可繼續享受足球的樂趣，並再為港出力。

香港飛馬今仗有中堅羅斯停賽，後防重任由隊長陳肇麒頂替，而前鋒袁振昇終獲外借加盟後首次上陣機會，於前線夥拍射手查維斯。縱使飛馬此役未有盡遺主力，仍是主導球賽的一方，15分鐘祖連奴接應長傳，控定後窄位起腳，未能射破保羅十指關。凱景受壓下靠中場金玫基及翼鋒安基斯製造威脅，前者左路K角位一記燙射，僅僅越楣而過。

戰至28分鐘主隊先開紀錄，黃俊皓右路擺脫曾梓軒後斬中，後上的查維斯第一時間抽射破網，為飛馬領先1：0。凱景完半場前先有安基斯入球被判越位在先；金玫基離門20多碼的冷箭亦中楣彈出，再加上後者於禁區內跟飛馬後衛碰撞後跌倒，球證何煒昇未有判罰12碼，一度令凱景球迷鼓譟。

剛外借加盟飛馬的前鋒袁振昇，此前因曾為富力出戰菁英盃而未獲派上陣，終迎來於新東家的首戰。（袁志浩攝）

劉智樂出場兩分鐘即被逐 凱景尾段多打一人仍落敗

凱景下半場早段以巴西外援羅拔入替體力下降的金玫基，飛馬另一名於冬季轉會窗加盟的新球員曾至孝亦後備登場。64分鐘，飛馬門前一輪混戰，伏兵尾柱的何振廷於無人看管下勁射高出，凱景錯失扳平良機。僅兩分鐘後飛馬即擴大優勢，張國明左路推進後橫傳至大衛拉菲爾腳下，後者帶入禁區起左腳狂抽入網，飛馬領前至2：0。

飛馬於77分鐘換入劉智樂，惟這名前鋒出場僅1分鐘先因剷截對手領黃，再於79分鐘兩黃一紅被逐。十人應戰的飛馬完場前遭凱景反客為主，不過域陀再浪費黃金機會，最終飛馬以兩球擊敗凱景，賽後11戰得18分位列第5，繼續力追榜首的富力R&F。

凱景上半場亦有具威脅鏡頭，韓援金玟基兩度遠射功架十足。（袁志浩攝）

曾至孝復出後首踏旺角場 望有日再為港隊出力

飛馬中堅曾至孝近年受傷患纏身，上季操練時因右膝十字韌帶撕裂而提早收咧，養傷超過一年至去年尾復出，僅代表東方龍獅於菁英賽後備登場約20分鐘，一直缺乏比賽狀態，此役這名後衛自復出後首踏旺角場，「感覺很興奮，熱身猜波時心裏想着：『嘩，我已很久沒踩過這片草地』，能再體驗比賽氣氛真的很正！」「阿孝」結果獲派後備上陣，他坦言有點陌生又刺激，但仍專注於表現自己能力，「每個運動員受傷後未必可以很快回復情緒，會覺得自己仍跟當初差很遠，所以我體能鍛鍊能做多少便做多少，職業生涯很短暫，盡量把握機會，享受這段時間。」

大衛拉菲爾今仗表現活躍，下半場為飛馬擴大領先優勢。（袁志浩攝）

早年阿孝曾入選香港隊大軍名單，惟慢慢淡出港足主帥的視線範圍，這次外借飛馬除了希望爭取更多上陣時間，亦希望有機會再為港足出一分力，「港隊對我來說好像已經是很遠的事，不知已經有多少年沒踢了，這些年來球市氣氛好了，更多人留意本地足球，很想自己可以再代表香港比賽。」

飛馬前鋒劉智樂後備上陣僅兩分鐘，即先後因兩記犯規而領黃，令球隊最後10分鐘少打一人。（袁志浩攝）

陳浩然：年輕球員要學懂控制情緒

飛馬主帥陳浩然賽後亦認為阿孝表現合格，並指這名球員一向具備質素，相信拿回比賽感覺後可為球隊提供更多選擇。飛馬接下來於聯賽要「過三關」，先後主場迎戰傑志、東方龍獅及和富大埔，陳浩然指今仗早已收起佐佐木周及胡晉銘等人，相信下仗可「夫添」應戰。對於前鋒劉智樂短時間內被逐，他則認為較少出場的年輕球員，上陣後會踢得更搏更急進，希望此子未來可吸收經驗，控制場上情緒。